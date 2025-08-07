;

Lo estaban esperando: asesinan a balazos a hombre que estaba al interior de su auto en Recoleta

Desconocidos abrieron fuego en más de diez ocasiones contra un hombre cuando llegaba a un cité de la comuna, en la región Metropolitana.

Cristóbal Álvarez

Richard Jiménez

00:28

Durante la tarde de este miércoles, alrededor de las 18:30 horas, un hombre de aproximadamente 60 años resultó herido tras ser atacado a balazos en la calle Juárez Larga, en la comuna de Recoleta, región Metropolitana.

En concreto, la víctima, de nacionalidad peruana, se encontraba dentro de un automóvil cuando fue alcanzado por cerca de 13 disparos, aparentemente provenientes del lugar donde lo esperaban.

El caso ha movilizado a personal del Equipo de Crimen Organizado (ECOH) y a la Policía de Investigaciones (PDI), quienes se encuentran en proceso de investigación sobre el hecho.

Según los primeros antecedentes, el incidente ocurrió en una zona donde previamente se han registrado diversos hechos violentos, incluidos asesinatos y enfrentamientos entre bandas. Por ello, las autoridades no descartan que este ataque esté vinculado a las disputas entre grupos criminales.

El Ministerio Público instruyó a la PDI para que realice las diligencias correspondientes, mientras se esperan mayores detalles sobre las circunstancias que rodean el ataque y el estado de salud de la víctima.

