Fiscal Cooper asegura que iba a formalizar a 14 personas en el caso ProCultura: “Hablo de Alberto Larraín para abajo”

Durante este martes, el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, afirmó que tenía planificada la formalización de 14 personas vinculadas a la Fundación ProCultura, antes de ser apartado de la causa.

“No porque no salga en la prensa, no se está trabajando. Eso fue lo que se me acusó a mí y eso quedó desmentido con los hechos”, dijo Cooper en conversación con Radio Duna.

Además, sostuvo que “se había tomado la decisión de formalizar a las 14 personas de ProCultura . La unidad especializada sabía que se iba a formalizar”.

“Si hubiera seguido en el caso, hubiera seguido en nuevas formalizaciones, estaba planificado así”, añadió.

Sobre su salida del caso, indicó que fue una determinación correcta tras el fallo adverso de la Corte de Apelaciones de Antofagasta: “Me parece correcta la decisión del fiscal nacional de que otro equipo asumiera”, añadió.

Finalmente, aclaró que la arista por financiamiento ilegal de la política “no estaba desarrollada” al momento de su salida y que su equipo se enfocaba en los presuntos delitos de fraude al fisco. “Cuando yo hablo de formalizaciones, estoy hablando de Alberto Larraín para abajo (…) lo otro sería aventurar”, concluyó.