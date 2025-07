“Voy a anular”: Óscar Landerretche afirma que no votará por Jeannette Jara en las presidenciales

Durante este domingo, el economista y expresidente de Codelco, Óscar Landerretche, confirmó que anulará su voto en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de noviembre.

Landerretche aseguró que no respaldará a la candidata oficialista Jeannette Jara (PC), pese a haber apoyado a Carolina Tohá en la primaria del sector.

“ Voy a anular (…) Para mí no es posible hacer eso. Para cualquier persona que me conozca, que conozca mis opiniones, que haya leído mis libros, sabe que no es posible hacer eso”, sostuvo en conversación con La Tercera.

En ese contexto, dijo que “la razón es bien simple (…) Yo soy un profesor universitario que enseño historia del pensamiento económico y político. O sea, de hecho, doy clases sobre el marxismo. Entonces, entiendo con mucha precisión lo que significa un partido marxista-leninista”, dijo.

Según su interpretación, el PC promueve una concepción distinta de democracia. “Cree que la democracia que nosotros practicamos y que consideramos un buen sistema, es algo defectuoso que tiene que ser superado (…) Ahora se habla de democracia popular, se le ponen otros nombres. Pero en el fondo, es algo que no tiene las reglas de la democracia como las conocemos hoy”, señaló.

“En desacuerdo”

También criticó la propuesta económica del Partido Comunista: “Resulta que soy una persona que ha participado activamente en el debate sobre el crecimiento económico en Chile (…) Y el PC está completamente en desacuerdo con las cosas que propongo para reacelerar el crecimiento”.

“Hablo de usar los instrumentos del Estado, pero para reactivar al sector privado, el protagonista es el sector privado (…) completamente inserta en el capitalismo global (…) y que un país de nuestro tamaño no tiene otra opción que esa para prosperar”, cerró.