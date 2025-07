Jorge Almirón aborda su posible salida en caso de perder con la U y envía claro mensaje al plantel de Colo Colo: “Mostrar rebeldía”

El técnico de Colo Colo, Jorge Almirón, habló este viernes en conferencia de prensa en la previa del Superclásico ante la U de Chile y abordó los rumores que apuntan a su posible salida en caso de perder el partido de mañana sábado en el Estadio Nacional.

Consultado sobre su estado anímico, el DT de los albos aclaró que “estoy súper feliz en Colo Colo. Estar acá es un privilegio para cualquier entrenador. Es el club más grande de Chile por lejos. Yo estoy feliz, disfruto del día a día y siempre pasan cosas”.

“Si tengo que salir a desmentir todas las cosas que pasan en un club grande... Yo ya estuvo en clubes grandes y sé que se inventan muchísimas cosas, porque algo hay que vender", agregó.

En esa línea, apuntó que “conozco como es el sistema, cómo se manejan las noticias y solo me dedicó a entrenar y tratar de cuidar a los jugadores. Hemos entrenado muy bien esta semana. Lo más importante siempre es la cabeza y llegar bien al clásico”.

Respecto a su posible despido si llega a caer ante la U, Almirón fue claro en señalar que “yo no pienso en eso, no vivo así. Imagínate que el entrenador de Colo Colo está sentado acá pensado que va a perder, no puede estar acá. Nunca pienso así, ni me lo imagino. Yo voy a ganar mañana”.

La convicción de Jorge Almirón antes del Superclásico

El entrenador del “Cacique” también se mostró confiado en salir del mal momento que atraviesa su equipo y aseguró que “yo soy muy positivo, pero porque me agarro de cosas concretas. El último partido (ante Universidad Católica) fue muy parejo, muy malo para los dos. No hubo un juego lucido, no es que el rival nos superó futbolísticamente. La cancha estaba muy mala y ya lo expliqué muchas veces”.

“El año pasado le ganamos 1-0 a Católica en un partido muy parecido. La cancha estaba igual o peor que el año pasado. El ganar es todo, entonces se analiza de diferente manera. Yo me sumo siempre a la gente que analiza las cosas de manera positiva y constructiva. Me enfoco en el día a día con mis jugadores”, añadió.

Asimismo, adelantó que “ganando mañana nos quedamos a un punto de Católica, que la semana pasada festejó muchísimo y nos ponemos a tiro de vuelta en el Campeonato. La U quedaría con 28 puntos y Católica con 25, sería un punto más arriba que nosotros".

“Es muy importante el partido de mañana. Ojalá que se pueda ganar y hacer un buen partido. Los clásicos son muy cerrados y ellos tienen buen equipo, pero yo confío en mi equipo. Hoy tuvimos un apoyo total de la gente y se siente la energía”, complementó.

Por último, el técnico de Colo Colo confirmó la baja de Mauricio Isla y le envió un claro mensaje al plantel. “Mauricio tuvo una molestia y no llega. En estos partidos uno quiere estar siempre. Los jugadores, sobre todo de este equipo, tendrían que mostrar rebeldía en un partido como el de mañana. Estamos con muchísima confianza”, sentenció.