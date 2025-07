Sin gimnasio y sin máquinas: El entrenamiento exprés de Arnold Schwarzenegger en solo 20 minutos

Si pensabas que para entrenar como Arnold Schwarzenegger necesitabas horas de gimnasio y toneladas de pesas, te equivocas.

En su último boletín, Arnold’s Pump Club, la leyenda del físico-culturismo comparte una rutina de alta intensidad que puedes hacer donde quieras: solo necesitas 20 minutos, ganas y constancia.

Se trata de un entrenamiento EMOM (Every Minute on the Minute), un formato que te desafía a completar ciertas repeticiones de un ejercicio en menos de un minuto, usando el tiempo restante para descansar.

El objetivo: construir músculo, mejorar tu condición física y activar todo tu cuerpo en tiempo récord. “No es el equipo lo que define tus resultados, es tu esfuerzo”, afirma Schwarzenegger.

¿Cómo funciona el método EMOM?

Configura un cronómetro de 20 minutos. Harás cinco ejercicios diferentes, uno por minuto, y repetirás el circuito cuatro veces.

Puedes usar mancuernas, bandas elásticas, barra… o simplemente tu propio peso corporal. Los 5 ejercicios clave del circuito son:

1. Sentadillas (piernas)

Peso corporal : Sentadilla con salto (10-15 repeticiones)

: Sentadilla con salto (10-15 repeticiones) Con equipo: Goblet squat, sentadilla con banda o barra

2. Flexiones o press de hombros (empuje superior)

Peso corporal : Flexiones (10-15 repeticiones)

: Flexiones (10-15 repeticiones) Con equipo: Press de hombros con mancuernas, banda o barra

3. Peso muerto o empuje de cadera (bisagra)

Peso corporal : Hip thrust con una pierna (8-12 por pierna)

: Hip thrust con una pierna (8-12 por pierna) Con equipo: Peso muerto rumano con banda, mancuernas o barra

4. Remo (tirón superior)

Peso corporal : Remo invertido (8-12 repeticiones)

: Remo invertido (8-12 repeticiones) Con equipo: Remo con banda, mancuernas o barra

5. Trabajo de core (abdomen)

Peso corporal : Plancha con toque de hombros

: Plancha con toque de hombros Con equipo: Pallof press, hollow hold o rollout con barra

Este entrenamiento funciona porque activa todos los grupos musculares, mejora la resistencia cardiovascular y se adapta a tu nivel.

Además, elimina la excusa de “no tengo tiempo” o “no tengo equipamiento”. Puedes hacerlo en tu living, en la terraza o incluso en una pausa del trabajo.