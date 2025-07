Álvaro Saffa, preparador físico chileno y quien fue parte del cuerpo técnico de Al Hilal durante cuatro temporadas, conversó este martes junto a Los Tenores y analizó la histórica clasificación del elenco saudí a los cuartos de final del Mundial de Clubes 2025 tras vencer por 4-3 al Manchester City.

El profesional, que trabajó en clubes como Colo Colo, la UC y actualmente se desempeña como Director Nacional de Deportes y alto rendimiento de la Universidad Andrés Bello, relató su experiencia trabajando en el cuadro árabe y la influencia que tuvo en el equipo que ahora dirige Simone Inzaghi.

“Estuve hace tres semanas en el Al Hilal. Tuvimos la posibilidad de terminar la temporada 2024-25 y la suerte de estar preparándolo para este Mundial de Clubes antes de que llegara el cuerpo técnico de Inzaghi”, contó.

En esa línea, Saffa detalló la desconocida realidad que vive Al Hilal y explicó que “es un club muy organizado, de primer nivel mundial y con la mejor infraestructura. Pero yo siempre he dicho que la gran base de este club la tiene el director deportivo que es clave en la organización del club en general y quien lidera este proyecto”.

“Acá hay algo que es desconocido y es que hay un fondo de inversión saudita que se hace dueño de los cuatro clubes más grandes de Arabia Saudita y los alimenta constantemente de las mejores figuras del mundo”, añadió.

“Esto, obviamente pensando todo en el desarrollo del fútbol saudí y con miras al Mundial de 2034. Entonces se torna una liga muy competitiva, con mucho ritmo y de un currículum de los jugadores que es impresionante”, continuó.

En esa línea, el PF nacional valoró que “es un agrado estar compitiendo a ese nivel y estar dirigiendo esta liga. Porque tú ves cruzar a jugadores de la talla de Sadio Mané, Neymar, Karim Benzema... Es una liga que se va tornando atractiva y que todavía es muy poco conocida en Sudamérica”.

“Por eso que saltan muchas dudas cuando se ve a Al Hilal entre los ocho mejores clubes del mundo, pero para nosotros que estamos ahí no lo vemos tan descabellado. Al Hilal lleva 19 títulos locales. Hay una inversión y, sobre todo, un trabajo interno de primer nivel”, complementó.

“No me sorprendió el triunfo de Al Hilal”

Álvaro Saffa también remarcó batacazo de Al Hilad ante el Manchester City no fue inesperado para él. “No me sorprende, primero por la calidad de jugadores que tiene el club, que todos han jugado Champions y Mundiales. Lo único que me sorprendió en un momento, pero que después entendí el plan, es que el equipo esperó con una línea de 5 hasta que encontraba los espacios y salía rápido”, aseguró.

“Pero creo que les funcionó perfecto, porque Al Hilal no tiene ese estilo. Al Hilal te ataca en todo momento, no te espera y siempre es protagonista. En ese sentido me extrañó, pero cuando entendí lo que estaban haciendo, no me sorprendió porque eran capaces de situarse rápidamente en transiciones ofensivas y hacer sentir incómodo al City”, añadió.

Por último, el expreparador físico de Al Hilal abordó el crítico momento que atraviesa el fútbol chileno y señaló que “las metodologías son globales, pero siento que todo va en el cuidado del jugador. En Chile me ha pasado que cuando hay doble jornada se molestan y en estos clubes con grandes futbolistas no pasa nada. Esa es la sensación que me quedó a mí. En Chile se conforma con muy poco".