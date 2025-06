“No es verdad lo que se dice...”: Nicolás Córdova aclara el llamado de Francisco Marchant a La Roja Sub 20

Francisco Marchant es una de las grandes novedades del nuevo microciclo de La Roja Sub 20. El joven extremo de Colo Colo convirtió su primer gol en el profesionalismo el pasado fin de semana ante Audax Italiano y recibió el llamado de Nicolás Córdova de cara al Mundial de la categoría a disputarse en Chile.

Antes de su convocatoria, Arturo Vidal llenó de elogios al futbolista de 18 años y no dudó en postularlo a la selección chilena, declarando que “el nivel para jugar el Mundial Sub 20 lo tiene. Entrenando y jugando con el primer equipo de Colo Colo, ya está para estar en la Sub 20. No hay otro mejor que Marchant en esa posición".

Los dichos del “King” generaron una serie de críticas en torno a la ausencia del juvenil del “Cacique” en el combinado nacional, algo salió a aclarar el propio Córdova durante esta jornada, asegurando que anteriormente sí fue llamado a La Roja Sub 20.

“Hay un grupo sólido que lleva mucho tiempo y hay otros chicos que han entrado, han salido. El caso de Francisco Marchant, él ya estuvo en la Sub 20 en otro microciclo”, declaró el jefe técnico de selecciones juveniles este viernes en diálogo con los canales oficiales de La Roja.

En esa línea, Córdova fue claro en señalar que “no es verdad lo que se dice, que nunca lo hemos convocado. Ahora ha vuelto por su rendimiento, esto es rendimiento. Él empezó a jugar en el primer equipo de Colo Colo y empezó a rendir, y eso es lo que nosotros buscamos, como así han aparecido otros chicos".

“Hay otros chicos que a lo mejor están rindiendo en Primera División y vienen acá y no rinden lo que nosotros esperamos. El seguimiento lo estamos haciendo a todos los jugadores, los que están en extranjero también. Francisco también estuvo en el sudamericano Sub 17, por lo tanto, es parte del proceso de las selecciones juveniles", remarcó.

Por último, el entrenador de La Roja enfatizó que “es importante entender que los jugadores tienen sus momentos, que aparecen chicos como apareció Vicente Álvarez, que apareció desde la primera vez en los microciclos".

“Nosotros en ese sentido vamos siempre a privilegiar quién rinde y, sobre todo, quién demuestra en cada entrenamiento. Hay jugadores que son jugadores de club y otros que rinden mucho más en la selección. Eso ha pasado incluso en la selección mayor, entonces estamos haciendo un trabajo que nos permita elegir los mejores 21 jugadores para el Mundial”, sentenció.