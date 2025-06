“Hacen real daño”: Gonzalo Valenzuela estalla tras críticas por violento trato a periodista

Gonzalo Valenzuela utilizó su cuenta en Instagram para defenderse ante la última controversia que protagonizó, tras una tensa interacción con un periodista luego de rumores de separación con Kika Silva.

Todo partió cuando comenzaron a circular rumores sobre una supuesta ruptura con Kika Silva, los cuales fueron desmentidos por ella misma.

Al ser consultado por un periodista de Todo se sabe! sobre el tema, el intérprete respondió con dureza: “Ya viste el Instagram de la Kika, ya escribió ahí ya. Puras hueás nomás po”.

Y continuó: “No es un mal momento. Hueás de gente hueona que pone huevadas. Y después viene gente más hueona y pregunta hueás. No tú, pero es pura gente hueona que quieren preguntar hueás”.

La situación escaló cuando el actor añadió: “Si uno sigue con la hueá, dándole espacio a los hueones que preguntan hueás, uno pasa a ser parte de esos hueones. Por eso te recomiendo, no hables hueás”.

También dijo: “Ya leíste lo de la Kika, entonces si tú le das más espacio a la hueá, tú también eres hueón (...) No soy mala onda, te quiero explicar, como los niños. Te lo explico, como tú lo leíste ayer, tú ya sabes, entonces cuando tú vienes a preocuparme esa huevada, tú le das más espacio a la huevada”.

Esta entrevista provocó que el integrante del jurado de Mi nombre es 2 recibiera fuertes y amplias críticas por el trato despectivo que tuvo con el entrevistador.

Gonzalo Valenzuela se defiende ante polémicas

Días después, Gonzalo Valenzuela publicó un extenso mensaje en Instagram para aclarar sus dichos.

“No me parece violento, ni agresivo, ni mal educado usar los términos huevón y huevadas en este país que todos (o casi todos) los usamos a diario, hoy se puede ver y escuchar en propagandas de marcas en TV abierta. Sí me parece muy AGRESIVO y VIOLENTO inventar infidelidades, rupturas de un matrimonio y detenciones, etc., etc.”

Finalmente, concluyó: “Tener que desmentir esas mentiras para que no sigan hablando huevadas, decirle al ‘periodista’ que basta de alimentar huevadas que SÍ hacen real daño a familias donde hay niños y seres que no tienen por qué sufrir, para que malas personas (huevones y huevonas) LUCREN con el dolor de otros”.