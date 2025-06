“Que se jodan los del VAR (...) nos robaron todo el torneo”: La furia de una estrella colombiana contra el arbitraje

Ya han pasado varios años desde la implementación del VAR en el fútbol a nivel internacional, pero aún se sigue generando mucha polémica por su utilización.

Lo que llegó como una herramienta para impartir justicia de mejor forma, resultó ser, en muchas ocasiones, un elemento de discordia debido al uso que le dan los encargados que sí pueden cometer errores.

En ese contexto, la liga colombiana se sacude ante una nueva polémica del Video Assistant Referee, específicamente de quienes lo utilizan y también sobre los árbitros en general.

Y es que la reciente eliminación de Millonarios FC a manos de Santa Fe en la liga colombiana dejó algunas dudas en el arbitraje, algo que fue expuesto por una de las figuras de los ‘Millos’.

Radamel Falcao explotó contra los encargados de impartir justicia tras el término del partido y no se guardó nada en conferencia de prensa, con críticas y acusaciones directas.

“Siempre durante todo el torneo, así me den 50 mil fechas y no vuelva a jugar nunca en Colombia, siempre ante la duda era en contra nuestra. Cuando había que revisar, no revisaban”, comenzó diciendo.

“En Manizales nos robaron dos penales. Nos robaron todo el torneo, ante la duda era en contra de Millonarios. Así no vuelva a jugar en Colombia, me importa un carajo”, agregó, dejando en claro que no le teme a una sanción.

“Desde el torneo pasado fue un complot mediático, ‘siempre a favor de Millonarios’; mentira carajo, a la mierda (...) Que se jodan los del VAR”, agregó el ‘Tigre’.