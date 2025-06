“Sandman”: Mira el tráiler y conoce todos los detalles de la segunda temporada

Netflix acaba de estrenar el tráiler oficial de la segunda temporada de The Sandman, que llegará durante las próximas semanas siendo dividida en dos volúmenes, más un episodio especial.

El adelanto comienza con Morpheus emprendiendo una misión desesperada para rescatar a su amada Nada del inframundo, enfrentándose directamente a Lucifer.

En su travesía, el Rey de los Sueños convoca a toda su familia: Death, Destiny, Destruction, Despair, Desire y Delirium, dando paso a lo que se promociona como “una reunión familiar” que promete un viaje que abarcará desde el reino de los fae hasta la mitología nórdica con la presencia de Odin, Thor y Loki .

Según el showrunner Allan Heinberg, esta segunda entrega fue siempre concebida como la conclusión definitiva de la serie, con la intención de cerrar con una visión honesta al cómic de Neil Gaiman.

La temporada adaptará arcos fundamentales como Season of Mists, Brief Lives y The Kindly Ones, al tiempo que incorpora historias unitarias populares: A Midsummer Night’s Dream, The Song of Orpheus y la esperada adaptación del especial Death: The High Cost of Living en el episodio final.

El llega reforzado con el regreso de Tom Sturridge (Dream), Kirby Howell‑Baptiste (Death), Mason Alexander Park (Desire), Donna Preston (Despair) y Gwendoline Christie (Lucifer).

A ellos se suman nuevos rostros: Adrian Lester (Destiny), Esmé Creed‑Miles (Delirium), Barry Sloane (Destruction) y Jack Gleeson. También veremos a Freddie Fox (Loki), Laurence O’Fuarain (Thor) y Clive Russell (Odin).

Detalles del proyecto

Desde ‘La Gran N’ apuestan por una importante ambición visual, siendo respaldada económicamente gracias a lo obtenido con la primera entrega.

De manera concreta, registró inversiones cercanas a los $15 millones de dólares por episodio, lo que asegura que la segunda mantendrá elevados estándares estéticos y narrativos.

Los fanático de la fantasía oscura tienen razones para emocionarse con lo que promete ser una historia rica en emociones, simbolismo, mitología y visuales oníricos que prometen reivindicar el final de una de las series más ambiciosas de su género.

El estreno de la segunda temporada de Sandman está agendado en dos tandas: El primer bloque, compuesto por seis episodios, estará disponible desde el 3 de julio, mientras que el segundo, con cinco capítulos, se lanzará el 24 de julio. Finalmente, el episodio final, centrado en Death, saldrá el 31 de julio.