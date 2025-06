Influencer casi muere en desafío con hamburguesas: lo salvó la maniobra de Heimlich

Santiago

Un desafío aparentemente inofensivo estuvo a punto de terminar en tragedia para el influencer penquista Bastián Rojas.

El joven, conocido por realizar retos en la vía pública, grababa un nuevo contenido para su cuenta de Instagram en Concepción cuando sufrió un grave atragantamiento tras participar en una competencia para ver quién comía una hamburguesa más rápido.

“El trozo de comida fue muy grande para mí. Empiezo a toser tratando de devolver parte de la comida y así terminar de tragar, pero no funciona”, relató Bastián en el video que compartió posteriormente. En las imágenes se le ve visiblemente rojo y desesperado, mientras otros intentan auxiliarlo sin éxito.

Fue gracias a la reacción de uno de los presentes, que aplicó la maniobra de Heimlich, que el joven logró expulsar el alimento y recuperar la respiración.

“Una maniobra que me salva la vida”, expresó el influencer, quien agradeció profundamente el gesto: “Tú me salvaste la vida”.

El creador de contenido finalizó su relato con una reflexión: “Mi objetivo no es dar lástima, solo quiero compartir lo que viví y el aprendizaje que me dejó. No conocía la maniobra de Heimlich, y hoy entiendo lo importante que es saberla”.