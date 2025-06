Mundos Opuestos 3: así funciona “Atenea” la futurista moderadora digital del reality de Canal 13

La moderadora digital que guía a los participantes de Mundos Opuestos 3 no es completamente nueva para los seguidores del reality de Canal 13. Se trata de “Atenea”, personaje que ya existía en la versión de 2012 y que vuelve ahora con un diseño más futurista, avanzado y personal.

Tal como señalaron desde la producción del programa a Las Últimas Noticias, esta versión renovada de Atenea fue desarrollada utilizando gráficos de última generación.

“Se hizo a través del motor gráfico Unreal para poder linkearlo con el Metahuman Lip-Sync, que permite leer la cara de quien interprete al personaje con un celular. De esta manera logramos que Atenea no solo abra la boca al hablar, sino que gesticule y tenga más expresividad”, explicaron.

Además, para el rostro del personaje “se tomó como referencia la cara de la Atenea original. Es por eso que mantiene esas líneas sobre las mejillas, así como el corte de pelo y el delineado de los ojos. Es un diseño 100% digital, no está basado en ninguna persona”.

Sobre el tratamiento de la voz, explicaron que “se hace mediante postproducción de audio. Se agregan reverb y se modifican los armónicos de la voz con un filtro creado por el equipo”.

¿Quién es la mujer que le da su voz a Atenea?

La identidad de la persona detrás de Atenea se mantiene confidencial, pero la misma locutora compartió detalles de su trabajo:

“Soy periodista. Durante muchos años hice locuciones de mis notas y reportajes y en general tenía buenos comentarios (la producción dijo que la eligió por su bonita voz)”, dijo.

“Ahora para Atenea uso mucho de eso, pero tuve que hacerle un upgrade para que sonara más robótica y tuviera un español más neutro. No es mi voz real. Yo realmente hablo muy chileno, rápido y con harto modismo, es la voz de Atenea y Atenea tiene que sonar mucho más como inteligencia artificial, todo muy modulado y pausado”, añadió.

Sobre su relación con los competidores de Mundos Opuestos 3, comentó: “Conozco a los participantes desde los casting, pero ninguno se ha dado cuenta de que soy yo. Es un misterio para ellos quién es Atenea, siempre especulan en las casas sobre ella”.

“Yo, además de hacer la voz de Atenea, trabajo en el equipo de contenido del reality, así que ya paso gran parte del día en la locación, por lo que si hay que decirles algo, normalmente estoy aquí. De vez en cuando hay que alargarse un poco o llegar antes, pero lo paso tan bien haciendo a Atenea que lo hago feliz”, complementó.

Finalmente, confesó cuál de los concursantes le presenta un reto especial durante las interacciones: “No sé si en aprietos, pero Joche (Bibbó) tiene una relación de afecto con Atenea, porque siente que la conoce desde el primer Mundos Opuestos“.

“La piropea, le dice que le gustan sus transistores y puras cosas divertidas, entonces ahí es difícil no reírse. Y si me río yo, se ríe Atenea, porque el programa replica mis expresiones faciales. Así que me tengo que aguantar la risa y responderle seria, porque Atenea es la jefa y tiene que ser seria”, cerró.