Presidente de Curicó Unido refuta dichos de Boric y asegura que Milad “ha andado bastante bien en la ANFP”

El presidente de Curicó Unido, Freddy Palma, habló este martes con Los Tenores respecto al duelo por Copa Chile ante Universidad de Chile, donde tendrán unos abultados precios para los hinchas.

Al respecto, aseguró que el partido se jugará de igual manera el domingo, ya que el cuadro laico no ha pedido aplazar el cotejo.

“Estamos preparando el partido de forma normal, y todavía no tenemos ninguna solicitud formal de Universidad de Chile, por lo que para nosotros el duelo se juega el día domingo en formal normal todavía”, indicó.

Respecto a los altos precios para el cotejo, con la galería con un costo de 20 mil pesos, indicó: “No contamos con un estadio para poder recibir un partido como este y solo nos quedó la opción de recibir a la U en el CAP de Talcahuano. El valor del arriendo del recinto deportivo, sumando a la logística para poder trasladarnos hace que se haya tomado esa determinación. Además, es una de las pocas posibilidades que tenemos para recaudar caja en esto de la Primera B que se hace muy difícil. El costo es de cerca de 40 o 50 millones de pesos”

“Tenemos una oportunidad de hacer una recaudación y sin duda aquello nos puede ayudar muchísimo. Los socios tienen clarísimo cuáles son las intenciones en estos precios. También pensamos en el Estadio Nacional, pero no nos pudieron facilitar el recinto”, añadió el directivo.

Respecto a cómo ha sido la acogida en los hinchas, lanzó: “Por ahora nos ha ido bastante bien, ya que se ha vendido cerca del 30 por ciento de la capacidad del estadio”.

Respaldo a Pablo Milad

En la parte final de la conversación, Palma se refirió a los dichos del Presidente Gabriel Boric sobre la ANFP en su Cuenta Pública, donde le atribuyó responsabilidad directa en los temas de inseguridad que se viven en los reductos deportivos.

“Nosotros nos mantenemos un poco al margen con los temas políticos, pero si puedo mencionar que está mal enfocado el comentario en la Cuenta Pública del Presidente visto que los problemas de Estadio Seguro se han visto en categorías A, que son de alta convocatoria y hace difícil poder manejarlos, pero nosotros en la Primera B no tenemos ese problema, entonces no es algo global sino que bien puntual”, manifestó.

En ese sentido, agregó: “Nosotros afortunadamente hace muchos años que no tenemos problemas en el estadio, incluso teniendo hartos partidos con alta convocatoria cuando estábamos en Primera División. Sigue siendo un tema para mi bastante focalizado”.

Finalmente, el mandamás de Curicó cerró indicando que “creo que administrativamente no veo nada diferente. Creo que ha sido un gobierno de Pablo bastante transparente, aunque no se vea reflejado en lo deportivo, pero esas responsabilidades no son personales. Difícilmente pueda dar una apreciación negativa sobre Pablo Milad. Sigo pensando que en lo administrativo ha andado bastante bien en la ANFP”.