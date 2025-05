Este miércoles, la senadora de Renovación Nacional (RN) y vocera de campaña de Evelyn Matthei, Paulina Núñez, conversó con ADN Hoy de varios temas del acontecer nacional, entre ellos, el escándalo por las licencias médicas.

Tras un análisis, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, informó que se han abierto 6.592 sumarios contra funcionarios públicos que habrían viajado al extranjero durante su etapa de reposo, mientras que otros 1.102 funcionarios han presentado su renuncia.

En la instancia, el jefe de la billetera fiscal indicó que de cada 10 funcionarios investigados, 1 ha ingresado durante la actual administración.

Para la senadora Núñez, este dato entregado por Marcel “es ridículo”.

“Hoy día, cuando los chilenos no hacen ningún tipo de distinción, y lo único que exigen es claridad en la decisión que se va a tomar, el gobierno empieza con la pequeñez de cuándo ingresaron. Que se vayan todos “, afirmó.

Además, aseveró que producto de estos casos “tenemos una crisis ética, una crisis moral, una crisis que se cree que desde el Estado no solamente se puede llegar a dormitar, sino que lamentablemente a abusar“.

“Y por eso en esto no hago ninguna distinción. Y la contralora fue tajante en la sesión especial que tuvimos en el Senado de que es dramática la situación“, complementó.

Por otro lado, la parlamentaria afirmó que “así como el amigo del presidente se fue sin sumario, todos ellos también se tienen que ir porque hay un uso malicioso de una licencia médica”.

Finalmente, Paulina Núñez sostuvo que el Presidente Gabriel Boric “no puede guardar silencio en este tema” durante la Cuenta Pública.

“Hace unos días lo escuchamos diciendo como que no era la instancia o que no había que mezclar las cosas o algo así. No, yo creo que al revés, hoy día esta cuestión lamentablemente se transformó en un tema nacional y en un tema de Estado“.

“No estamos hablando de funcionarios de Gobierno, hoy estamos hablando de funcionarios públicos. Y lamentablemente también el actuar de ellos termina manchando a todos aquellos que le han dedicado su vida al servicio público y por supuesto han hecho una buena labor”, cerró.