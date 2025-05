Manuel Monsalve habría planteado oscuras sospechas sobre su denunciante: habló de drogas y mencionó a conocido actor

Son llamativas declaraciones. Unas que habría dado Manuel Monsalve, y que este lunes fueron reveladas por La Tercera.

Resulta que, en el marco de la investigación de la acusación de violación en su contra, el exministro habría usado una oscura teoría para hablar del hecho y de su denunciante.

Esto porque habló de drogas, de “maquinación” y sumó a la conversación el nombre de un reconocido actor para defender por qué no recordaba nada de aquella jornada con su supuesta víctima en el restaurante Ají Seco.

“Yo sostenía dos posibilidades, una es las drogas, y una de las drogas más utilizada para estos efectos, a propósito del caso del actor (Gonzalo) Valenzuela (que fue drogado por un falso Uber), es éxtasis líquido, y la usan porque el metabolismo de estas drogas no deja rastros en el organismo, es indetectable, salvo que se enviara al extranjero", señaló frente a la justicia.

Junto a esto, declaró que “lo otro que me he representado, es que la denuncia está muy estructurada como para tipificar ciertas cosas. Además, que es posible que ella haya ido construyendo un escenario para poder sostener una denuncia. Pero en conclusión no he logrado encontrar una respuesta evidente ante lo sucedido, a menos que ella haya conversado con terceras personas que la hayan conducido a presentar la denuncia, en definitiva”,

De esta forma, tras ser consultado por una posible “maquinación” de su subalterna en ese minuto, Monsalve respondió que “no descarto ninguna posibilidad”.