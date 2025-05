Querida periodista se va de Chilevisión: Humberto Sichel y Patricia Venegas le hicieron una emotiva despedida

Flores, palabras emotivas y un adiós en vivo marcaron la salida de Javiera Naranjo de Chilevisión Noticias. La periodista dijo adiós a la estación televisiva este jueves, durante una transmisión en la que recibió una cálida despedida por parte de sus colegas.

El momento comenzó cuando el conductor Humberto Sichel interrumpió el bloque deportivo para anunciar: “Cerramos el deporte, pero antes, Javi, te queremos dar una despedida y las gracias por acompañarnos”. Luego, agregó: “Hoy es el último día de nuestra querida Javiera Naranjo en Chilevisión”.

Tras esto, Patricia Venegas ingresó al estudio con un ramo de flores para entregárselo a la profesional. “La verdad estamos muy tristes, te vamos a echar mucho de menos. Pero sabemos que inicias una linda aventura familiar. Esperemos que lo disfrutes y lo pases muy bien. Te iremos a visitar”, fueron sus palabras en pantalla.

La propia Javiera también compartió sus últimas palabras al aire: “Gracias al canal, al equipo de deportes que me ayudaron a cumplir miles de sueños que tenía desde chiquitita. Hasta pude cumplir el sueño de estar en unas elecciones, fue increíble”.

Cerró su intervención diciendo: “Gracias por el apoyo, acá hay un tremendo equipo”.

Aunque no entregó detalles precisos sobre su destino, dejó entrever que podría radicarse en Rusia. Cabe mencionar que la periodista está casada con el exfutbolista Marko Biskupovic.

La conmovedora despedida de Javiera Naranjo en Instagram

Más tarde, en su cuenta de Instagram, escribió: “Hoy me tocó despedirme de mi canal. El lugar donde más feliz he sido trabajando, donde me dieron la posibilidad de cumplir cuántos sueños tuve desde muy chica. Un lugar lleno de personas increíbles que hacen que sea el n.º 1”.

Además, expresó: “Tengo tanto que agradecer, tantos amigos que quedan acá y tantas personas que me enseñaron con su ejemplo y disciplina. Tengo que partir por mi equipo de Deportes, que confiaron en mí para cada uno de los eventos que tuvimos”.

También recordó: “Estuvimos en los Panamericanos y Parapanamericanos, en cada paso de la Selección (masculina, femenina, juveniles), fuimos a los J.J.O.O. de París. Hicimos maratones, triatlones, Ironman, Voley playa y hasta Juegos Olímpicos de Invierno”.