En el marco del centenario de Colo Colo, que este fin de semana cumplió 100 años de historia, el periodista de ADN Deportes, Diego Sáez, se trasladó a Europa para encontrarse con un ícono albo

Hablamos de Mirko Jozic, el entrenador que lideró la campaña del “Cacique” para el título de la Copa Libertadores en 1991.

El croata avisó en marzo que no podría viajar a nuestro país para las celebraciones, pero nosotros fuimos a su encuentro en la ciudad de Split, donde actualmente reside.

“Mantiene muchas cosas lindas que le recuerdan día a día lo que es Colo Colo para él”, comentó a ADN Deportes su hija, Lana, quien abordó el presente albo, dado que Mirko Jozic no brinda entrevistas, pero sí se mostró dispuesto a firmar algunas camisetas del cuadro popular.

El dolor de Lana Jozic

En la charla con ADN Deportes, la hija del entrenador lamentó el hecho de que la celebración de los 100 años del club se haya visto empañada por los incidentes que terminaron con dos fanáticos fallecidos.

“Vivimos cada cosa linda que pasa muy de cerca, pero lamentablemente no se va a poder celebrar como quisimos. Lo importante es que entendamos qué cosas pasaron y que no vuelvan nunca más a pasar”, partió reflexionando.

“Sigo estando enojada, triste. Son emociones que se te mezclan, uno no logra entender por qué. La vida de las personas es lo más importante. Todos tenemos que recapacitar. Mucha gente falló acá“, agregó Lana Jozic.

“Ojalá no sea un sensacionalismo y que todos usen esto para recapacitar, que la gente logre entender que amar al club es amarlo honestamente y respetarlo, respetar a los demás y no hacer cosas así. Eso es delincuencia. Hay que cuidarse el uno al otro. Suena básico, pero es como debería ser”, comentó, asegurando que la situación en Pedreros se ha vuelto bastante más violento de cuando ella recorría sus pasillos con apenas 8 años.

“No recuerdo un Monumental así. Todo era muy cercano. Parece que algunas cosas cambiaron para mal. La nueva ley para que estén los policías es muy buena. Uno no logra entender las cosas que pasan y una fecha importante no se puede celebrar por las idioteces de otros”, enfatizó.

“Cualquier persona que ama y respeta al club no puede entender esto de otra forma. Niños y delincuentes que dicen amarlo van al estadio a romperlo, hacer avalanchas. Eso no es amar al club. Amo a la gente colocolina, pero a esa gente no la respeto y no la quiero ver ahí”, remarcó Lana Jozic, valorando el no haber tenido que estar junto a Mirko y su familia en suelo nacional para el momento de todos estos incidentes.

“Haber estado en Chile para estos momentos sería fuerte, muy triste. Compartiríamos con la gente que queremos, pero no de la manera que deberíamos. Ojalá el año que viene podamos ir a Chile y sientan el amor que hace más de 30 años nos están dando los colocolinos“, cerró la hija del ex DT albo en diálogo con ADN Deportes.