The Last of Us temporada 2: fecha de estreno, dónde ver y qué esperar de la serie de HBO

Santiago

Una de las producciones más aclamadas de HBO en los últimos años vuelve a las pantallas: The Last of Us, basada en el célebre videojuego de Naughty Dog, vuelve con la continuación de su primera temporada.

¿Cuándo se estrena y a qué hora estará disponible?

Protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey, la serie retoma la historia cinco años después de los eventos ocurridos en su primera entrega. En esta nueva etapa, Joel y Ellie se enfrentarán no solo a las amenazas del entorno, sino también a conflictos personales que marcarán el rumbo de los episodios.

La serie se estrena este domingo 13 de abril, y estará disponible desde las 21:00 horas tanto en el canal HBO como en la plataforma de streaming MAX.

Siguiendo la misma dinámica de la temporada anterior, los capítulos se estrenarán semana a semana.