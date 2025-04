Este martes, Rodrigo Correa, psicólogo laboral y fundador de Valora People, compartió en Ciudadano ADN los mejores consejos para crear un currículum vitae adecuado a las demandas actuales.

“Hoy el currículum en papel, que la gente lo preparaba, que se iba a sacar una foto, que declaraba las funciones, todas las características que tenía (…) está out, está fuera. Todo lo digital requiere en el proceso de búsqueda de empleo, y en esto hay cuatro elementos clave”, afirmó.

En esta línea, precisó que uno de esos elementos sigue siendo el currículum, pero adaptado al contexto digital: “El currículum, es el quién soy, y eso tiene que estar super declarado y saber quién soy, es decir, qué es lo que me gusta hacer, qué es lo que estudié, dónde me gustaría trabajar, cuál es mi propósito, qué ambiente de trabajo quiero hacer”.

La entrevista, el networking y el seguimiento

Correa también señaló que, además del currículum, el proceso de búsqueda de empleo incluye otras etapas fundamentales: la entrevista, el networking y el seguimiento. “Son etapas que tú tienes que estar preparado. Se entienden como con una integridad. No se entienden una sin la otra. Tiene que haber un discurso que sea correlativo. La secuencia. Lo que tú escribes en tu currículum o lo que declaras como objetivos, como logros, como funciones, cuando te lo preguntan en la entrevista”, detalló.

“Hay un montón de formatos que existen en la web, que si tengo que poner mi nombre en grande y después en chiquitito el teléfono, y de ahí en adelante parto con mi nivel educacional, parto con mi última experiencia laboral, con los cursos extras que hice, no es necesario poner ese tipo de cosas. La foto ya no va. La foto, la foto hoy día no va”, indicó.

Diferentes formatos

Sin embargo, reconoció que el formato puede variar según la profesión. “El estilo de formato de currículum a lo mejor está para ciertas carreras, como un diseñador, como alguien que tiene que mostrar su book, que hasta eso ha cambiado. Pero hoy día lo que prima tiene que ver con un Linkedin que es donde tienes que tener tu currículum”.

“Tiene que estar actualizado, tiene los conceptos básicos, me refiero a información básica que tiene que ver con nivel de educación, trabajos que tuviste anteriormente, y tiene que estar declarado y bien escrito. Ahí es donde aparece el perfil. En el perfil está el espacio para la foto”, dijo.

Correa aconsejó también cuidar la presentación de la foto en el perfil digital. “La foto también tiene que ir en un contexto, siempre hay que ser adecuado, laboral, no puede estar en la playa, porque muchas veces hay que entender que los portales de búsqueda de empleo, donde yo puedo alojar mi información, no el currículum, tienen que tener un cierto criterio políticamente correcto”, concluyó.