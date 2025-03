Continúan las polémicas con “Shrek 5″: actores de doblaje en español latino podrían no retomar sus labores

Hace ya un largo tiempo que se viene hablando de Shrek 5, la continuación de una de las franquicias más populares dentro de la industria cinematográfica.

Con el pasar del tiempo se han liberado diversas actualizaciones, generando un gran revuelo entre los millones de fanáticos en todo el mundo. Aunque no necesariamente bien recibidas.

Tras el lanzamiento del primer avance oficial se estableció una polémica en torno a la apariencia de los personajes, generando sensaciones negativas entre los seguidores.

Pero la cosa no termina ahí, ya que durante las últimas jornadas se instaló otra preocupación entre el público, específicamente entre los fans de Latinoamérica.

Y es que se ha puesto en duda el regreso de las voces originales de los personajes. Esto quiere decir que podríamos tener al popular ogro de regreso con un nuevo doblaje.

Pero Alfonso Obregón, la voz detrás de Shrek en español latino, no es el único, ya que tampoco hay certeza sobre el regreso de Eugenio Derbez, la inconfundible voz de Burro.

De todas formas, hay que tener en cuenta que al día de hoy no se ha descartado oficialmente, ni en su totalidad, la vuelta de estos doblajistas.

En rigor, existe poca claridad sobre la intención de DreamWorks para su distribución en esta zona geográfica con idioma local.

Sin señales positivas

Según han expuesto los propios actores, hasta el momento no han sido contactados por parte del estudio, de ninguna manera, lo que pone en duda su trabajo en la quinta película.

Un punto a destacar es que, más allá del contacto, Derbez dejó en claro que su regreso también dependerá de si el estudio le permite adaptar el guión para conectar con el público latinoamericano.

“Hay un gran riesgo de que no lo haga”, señaló el actor, insinuando que su continuidad en la saga no está garantizada.

Por su parte, Obregón, enfrenta una situación similar. A pesar de tener un contrato vigente con DreamWorks, el actor no ha recibido una oferta formal para retomar el papel.

De igual manera, enfatizó que no aceptará cualquier condición sin antes negociar mejores términos laborales. “Si no se comunican conmigo antes y no aceptan mis condiciones, no haré la película”, advirtió.

Por ahora solo queda esperar para ver si se solucionan estos problemas, pero en primera instancia, si hay interés por parte de la compañía.