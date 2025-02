“Shrek 5″: fanáticos critican nuevo diseño de los personajes tras primer avance de la película

Durante la jornada de este jueves, 27 de febrero, DreamWorks Pictures ​sorprendió a todos liberando el primer avance de Shrek 5, una de las películas más esperadas en la actualidad.

No hay dudas de que se trata de una de las franquicias más populares en la historia de la industria cinematográfica, con millones de fanáticos en todo el mundo.

Y si bien la quinta entrega de la saga centra ha sido una noticia muy celebrada por los seguidores, hubo un aspecto que no los convenció del todo.

Con este teaser tuvimos el primer vistazo de Srhek, Burro, Fiona y Felicia, sin embargo, el estilo e imagen de animación disgustó a gran parte de los fans.

El principal reparo que está circulando en redes sociales tiene que ver con la imagen y aspecto de los entrañables personajes, lo que está muy lejano de lo que vimos en las entregas anteriores.

¿Era necesario?

A pesar de que en DreamWorks apostaron por un refresh en la imagen, de la mano de nuevas tecnologías, parece que el público se queda con lo clásico.

Revisa algunos de los comentarios que se han leído en diferentes comentarios y citas de X:

“Pregunta: ¿por qué se ve un poco apagado o soy solo yo?“; ”¿Qué pasa con sus caras?; “”No sé, no me convence. Tendré que esperar al producto final. Pero me parece raro”; “Esa nueva animación no se parece a Shrek”; “No sé si este estilo de animación se considera ‘mejor’, pero parece muy extraño”.

Desde los productores quisieron apostar por las nuevas tecnologías, algo lógico si consideramos que han pasado más de 15 años desde la última entrega. Asimismo, se quiso dar un aspecto más longevo a los protagonistas, algo que también es entendible.

Pero lo cierto es que el cambio como tal, dejando atrás esa ‘simpleza’ con la que el ogro cautivó al público, no fue el acertado ni la mejor opción.

Un punto a destacar es que no es la primera vez que se aplica esta animación en la franquicia, ya que también fue utilizada en las aventuras del Gato con Botas. El punto está en la imagen y aspectos de diseño como tal que fueron expuestos para Shrek.

A continuación puedes mirar algunas diferencias:

Ampliar

Ampliar