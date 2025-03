¿Federer o Djokovic? Nadal se sincera y revela quién fue el jugador más difícil de enfrentar

Rafael Nadal, Roger Federer y Novak Djokovic son considerados como los mejores tenistas de la historia. Además, los tres protagonizaron épicos duelos cada vez que les tocó enfrentarse. Ahora, ya retirado, “Rafa” se sinceró sobre su rivalidad con el suizo y el serbio. ¿Contra quién le costó más?

En el pódcast de Andy Roddick, el extenista español comenzó explicando cómo era jugar contra Federer. “Con Roger la estrategia era bastante clara. Intentaba destrozar su revés todo el tiempo. Si pensaba que tenía que jugar el paralelo, era por dos motivos, o porque tenía que buscar el golpe ganador, o porque necesitaba alejarle de ahí para crear más espacio”, señaló.

“En 2017, para mí, Roger tuvo por momentos el mejor nivel de su carrera. Sentías que estabas en sus manos”, agregó Nadal, asegurando que la derecha de Federer es “la mejor a la que me he enfrentado”.

Respecto a sus duelos contra Djokovic, el hispano comentó: “Con Novak, era diferente. Podíamos tener una estrategia, pero al fin y al cabo, sabía que necesitaba jugar muy bien siempre. Ante Roger tenía que dañar su revés, ante Novak no tenía esa sensación, mi sensación era que debía jugar muy bien durante mucho tiempo, y saber que iba a tener que ajustar constantemente”.

“Ante Novak, si abres la pista y no haces demasiado daño, le permites jugar como quiere. En lo que a control de la bola se refiere, es el mejor jugador al que me he enfrentado y que he visto”, concluyó “Rafa”.