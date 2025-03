Provincial Osorno sufre resta de puntos en la Segunda División Profesional por el no pago de cotizaciones al plantel profesional

Durante la jornada de este lunes, la Primera Sala del Tribunal de Penalidades de la ANFP, volvió a sancionar a un club con la resta de puntos para el inicio de la temporada 2025. En esta ocasión, el equipo damnificado fue Provincial Osorno, que tras su triunfo en la primera fecha de la Segunda División Profesional, quedó sin unidades en la tabla.

Mediante un comunicado en sus redes sociales, los “Toros” anunciaron la medida a través de un comunicado, en el cual detallaban el motivo del castigo, el cual fue “un supuesto pago fuera de plazo de las cotizaciones de nuestro plantel profesional correspondientes a noviembre de 2024”. Donde también afirmaron que llevarán la situación a la Segunda Sala.

Roberto Ojeda, abogado y director de Provincial Osorno, comentó que “estamos trabajando desde allá en la interposición de los recursos correspondientes para poder revocar esta situación. Estimamos que este fallo es injusto, por cuanto el club Provincial Osorno no ha incumplido sus obligaciones económicas con el plantel en su totalidad”.

“Aquí lo que ocurrió fue un impedimento para poder efectuar el pago, lo cual deriva del sistema electrónico de recepción de estos tipos de transacciones, y con ocasión de ellos, se efectuó con retraso de un día desde que debía ser informado en la unidad de control financiero, sin embargo, se acreditó ambas circunstancias”, continuó el dirigente sobre el motivo del atraso.

Además, criticó la norma escrita sobre estos casos, la cual no deja en claridad algunos puntos de esta sanción. “La resta de puntos para la temporada 2025 es injusta, debido a que la norma de la cual deviene esta sanción no es clara. De hecho, el mismo fallo que se nos ha puesto en conocimiento, reconoce que la norma no establece cuando se aplica la sanción con resta de puntos, si es que esta debe ser aplicable al torneo anterior o al vigente”.