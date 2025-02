“Me llegó un mensaje preguntándome si iba a entregar la corona”: Emilia Dides revela el recado que le enviaron desde el equipo de Faloon Larraguibel

Durante esta tarde, la Miss Chile y reina del Festival de Viña del Mar, Emilia Dides, realizó un Instagram live donde expuso una decisión que tomó y la actitud de la candidata de Canal 13, Faloon Larraguibel y su equipo.

“Hay una controversia con todo lo que está pasando (...) yo no le debo nada a los medios ni a la gente que habla mal de mí por algo que no hice”, agregó.

En el live, Dides afirmó que intentó ponerse en contacto dos veces con Larraguibel, pero la ex Yingo no le contestó: “Me comuniqué con Faloon dos veces, por dos vías, Instagram y WhatsApp, y no obtuve respuesta”, continuó.

Asimismo, Dides reveló un mensaje que recibió de alguien del equipo de la candidata de Canal 13 con una poco amigable pregunta.

“Me llegó un mensaje preguntándome si iba a entregar la corona”

Aunque Larraguibel no quiso responder a los mensajes de la Miss Chile, su equipo si lo hizo, pero con una poco amigable pregunta: “Siendo las 14:30 horas me llegó un mensaje preguntándome si iba a entregar la corona, yo dije que la iba a entregar, esa decisión sigue”, afirmó la cantante.

“Me están diciendo que la vaya a entegar, y por supuesto que es mi intención, pero tengo que ir a arreglarme porque soy jurado del festival (...) me están invitando a un programa al que no quiero ir”, sentenció.

Todo esto sucede después de que el equipo de Larraguibel acusara, durante todos estos días, un fraude en el conteo de los votos, incluso realizando un piscinazo aparte en el programa “Hay Que Decirlo”.

Pese a que solicitaron volver a contar los sufragios, desde Diario La Hora (organizador del evento), ratificaron el triunfo de Dides. Aún así, la representante nacional en el Miss Universo optó por compartir la corona.