Obra de ascendente compositora chilena abre temporada del Municipal de Santiago

Su nombre ha aparecido a menudo en las temporadas de conciertos de los últimos años, como cantante lírica pero también como compositora. Y es que, desde sus inicios, Florencia Novoa (n.1999, Santiago) ha forjado una carrera dual en ambos roles.

Ahora contará con el honor de que una obra de su autoría, ‘Manará’, abrirá el concierto inaugural de la temporada oficial del Municipal de Santiago, a cargo de la Orquesta Filarmónica de Santiago dirigida por Paolo Bortolameolli, quien en estos días se desempeña como jurado del Festival de Viña del Mar.

“Canto y composición siempre fueron en paralelo”, comenta Novoa en contacto con ADN desde Ginebra (Suiza), donde cursa una maestría en composición bajo la tutela de Katherina Rosenberger y Luis Naón. “Desde muy niña canté, y quise hacer mis propias canciones. Cuando quise formalizar mis estudios, tomé clases canto, pero siempre componiendo. Entré a la Universidad Católica a estudiar canto, y luego hice una mención paralela en composición”.

En el evento que tendrá lugar los días 6 y 7 de marzo, a las 19 horas, su música antecederá a dos obras icónicas como son el Concierto para Piano No.1 de Pyotr Ilich Tchaikovsky y la Sinfonía No.5 de Dmitri Shostakovich.

‘Manará’ ya había sido estrenada en mayo de 2023, por la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil y la dirección de Nicolas Rauss (ver video adjunto), ya que fue encargada por la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles (FOJI). “Que la obra se vuelva a tocar, y más encima con la Filarmónica en el Municipal es un honor gigantesco, y me dio la oportunidad para hacerle unos retoques y revisiones a la partitura”.

Explica la compositora sobre la obra: “La idea de la FOJI era hacer un homenaje a Jorge Peña Hen, por los 50 años de su asesinato, ocurrido en las primeras semanas de la dictadura. Lo planté como un tributo a la orquesta misma, este conjunto en particular que va renovándose constantemente y todos los años tienen que aprender a escucharse, entonces el elemento básico es la búsqueda de la afinación. Hay desafinaciones escritas que representan que los músicos están constantemente buscándose entre ellos”.

Y detalla: “Hacia el final de la obra cito muy sutilmente la melodía final que Peña Hen escribiera en su detención, previo a eso hay una sección muy rítmica, casi bailable”.

Ahondando en su trabajo global como compositora, Novoa identifica el interés por la forma musical como elemento en común de sus obras: “En otras áreas artísticas, como en artes visuales, uno percibe la creación todo al mismo tiempo. En un cuadro no hay distinción entre inicio desarrollo y fin. Eso me ha dado vueltas en la cabeza, y me ha llevado a tratar de cuestionar el desarrollo lineal del discurso musical. Puede ser algo inalcanzable, pero motiva mi creación musical”.

Esto se traduce que parte de su música utiliza estructuras abiertas, donde los intérpretes eligen la forma, pueden trocar secciones de la partitura. También la voz ocupa un lugar especial en su catálogo. “Para mí los coros han sido fundamentales en mi formación, como intérprete y como persona también, por eso he escrito varias obras para coro a capella”.

Algunos títulos de sus obras son algo llamativos, como ‘Basura No.1’, mientras que actualmente trabaja en la secuela ‘Basura No.2’. Novoa lo explica así: “Con mis compañeros de composición siempre nos reíamos de títulos como ‘La Fragilidad del Momento’, y ese tipo de cosas, entonces yo le ponía un poco de humor a los títulos. Nada es tan grave, la música siempre debe ser un espacio de juego y experimentación. Tiene que ver con la posibilidad de equivocarse y cambiar de opinión. Mi obra ‘Basura’ tiene algo de eso, es hacer algo confiando en que uno puede revisar, implica tomar elementos que ya están dados, algo como tipo collage, recolectar “basuras” para armar una pieza”.

Las entradas para el concierto inaugural del coliseo de calle Agustinas se encuentran a la venta desde $4.000 en www.municipal.cl