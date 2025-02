“Crecimos juntos”: La hija de Edo Caroe se roba la atención en su exitosa rutina en Viña 2025

El comediante Edo Caroe conquistó la Quinta Vergara en Viña 2025 con una rutina cargada de humor, ironía y emotividad.

Sin embargo, uno de los puntos más destacados de la noche fue el protagonismo de su hija, Fernanda, a quien dedicó varios minutos de su presentación en un relato sincero y cargado de anécdotas.

Caroe recordó su juventud y el impacto que significó convertirse en padre a los 19 años. “Nos vimos de repente con una guagua y no sabíamos qué hacer”, relató entre risas, generando una ola de carcajadas y cómplices reacciones en el público.

En su característico estilo, el humorista compartió la incertidumbre inicial y el proceso de aceptar la paternidad, destacando el apoyo incondicional de su esposa Catalina. “Yo en un momento le dije: ‘Calma, esperemos a nuestra hija porque yo voy a estar contigo’. Y para asegurarme de arruinarle la vida dos veces, le dije que iba a dejar Derecho para ser mago”, bromeó.

26 DE FEBRERO DE 2025 / VIÑA DEL MAR Edo Caroe se presenta durante la Tercera Noche del 64 Festival Internacional de la Canción Viña 2025 en la Quinta Vergara FOTO: DIEGO MARTIN/AGENCIAUNO / Diego Martin Ampliar

“Crecimos juntos”

Pero más allá de las risas, el momento más significativo de la noche llegó cuando Caroe habló sobre la relación con su hija y su crecimiento en conjunto. “Mi hija estuvo desde el inicio, cuando no había éxito, cuando no había Viña, cuando no había nada. Crecimos juntos”, confesó, dejando en claro el profundo vínculo que los une.

El comediante también abordó de manera hilarante y reflexiva las diferencias generacionales, especialmente en torno a la salud mental y las emociones. “Mi hija me dice que soy una muralla emocional. Puede que tenga razón, pero vengo de una generación donde los hombres no lloran”, comentó.

El público de la Quinta Vergara premió a Caroe con risas y ovaciones, consolidando su participación como uno de los momentos más memorables del festival. Sin duda, su hija Fernanda no solo fue parte de su historia, sino también de su gran noche en Viña 2025.