A 15 años del “27F”: Inician demolición de edificio dañado por el terremoto en Concepción

Durante este martes, comenzaron los trabajos de demolición de la Torre C del condominio Puerto de Palos en Concepción, uno de los edificios afectados por el terremoto de 8,8 grados que sacudió Chile la madrugada del 27 de febrero de 2010.

El movimiento telúrico, que se registró a las 3:34 horas con epicentro a 150 kilómetros al noreste de Concepción, dejó un saldo de 550 fallecidos y más de dos millones de damnificados. Además, el tsunami azotó a las localidades costeras, con cerca de 500.000 viviendas severamente dañadas.

El edificio, que permaneció con daños estructurales durante 15 años, se había convertido en un punto crítico de inseguridad, con registros de asaltos, ocupaciones irregulares e incluso incendios menores provocados por personas que pernoctaban en el lugar.

“Hubo mucha inseguridad”

La demolición fue adjudicada por la empresa Flesan S.A. por 1.200 millones de pesos provenientes del Ministerio del Interior.

Juan Carlos Aránguiz, vecino del condominio, valoró el inicio de los trabajos en conversación con Radio ADN y aseguró que “me parece bien porque era un antro de personas sin casa que generaba de alguna manera inseguridad aquí en el barrio. Hubo mucha inseguridad, de hecho los locales comerciales están recontentos porque farmacias y cuantas cosas eran asaltadas frecuentemente por personas que supuestamente venían de acá. Y a dónde se habrán ido, no tengo idea”.

Sobre el colapso de estructuras como la Torre C y otros edificios durante el terremoto, Aránguiz señaló: “Me parece muy bien la demolición, ojalá que no se vuelva a repetir. Algo pasó aquí, es una falla geológica o falla de construcción, no sabemos. Algún día se sabrá la verdad, si es que se pueda saber”.

El 27 de febrero de 2010, el derrumbe del edificio Alto Río en Concepción se convirtió en uno de los símbolos del desastre, con ocho fallecidos y decenas de sobrevivientes atrapados entre los escombros.