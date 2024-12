Rumania: tribunal constitucional desconoce los resultados de las elecciones y pide repetirlas

Bucarest de Rumania

En un país de la Unión Europea un tribunal decidió dejar sin efecto los resultados de la primera vuelta presidencial. El Tribunal Constitucional de Rumania desconoció las votaciones populares y anuló todo el proceso electoral que incluía la segunda vuelta este domingo. El organismo expresó en un comunicado que “anula la totalidad del proceso para elegir al presidente rumano” y argumentan que lo hacen para “garantizar la validez y la legalidad” de las elecciones. La medida llega después que desde la UE hubiera quejas por los nombres de las candidaturas ganadoras.

Desde varias instancias europeas apuntaban al candidato ganador de la primera vuelta, el nacionalista Calin Georgescu, por supuestamente verse beneficiado por una injerencia rusa. El político de 62 años se enfrentaba en la ruta a la presidencia a la centroderechista Elena Lasconi, quien es alcaldesa de la ciudad de Campulung. El tribunal constitucional rumano suspendió el balotaje al establecer que se reinicie “la totalidad del proceso electoral”.

Calin Georgescu anunció ante los medios de comunicación que interpondrá acciones tras la decisión del TC de Rumania. El candidato sorpresa manifestó que impugnará la invalidación de la primera vuelta de las elecciones y además anticipó que volverá a presentarse como candidato cuando se reinicie el proceso democrático. El político que enfocó su campaña en las redes sociales dijo a la prensa local que “está claro que vamos a acudir al tribunal supremo”.

Infobae da cuenta que según Calin Georgescu “a quien lucha por dios y por su nación, nada le derrota”. El candidato presidencial comentó que estaba enterado que existe una investigación sobre él y la supuesta injerencia rusa. El nacionalista y conservador aprovechó de desmentir que esté evaluando salir de Rumania y aclaró que “no me iré del país. He escuchado que estoy preparándome para salir del país y quiero asegurar que de aquí no me voy”.