En una reciente aparición en Podemos Hablar, Mon Laferte compartió duros relatos sobre episodios de acoso que vivió mientras estaba en Rojo, señalando al productor musical Jaime Román como responsable.

La artista chilena recordó: “Él era productor musical de la parte de los discos y era rancio. Me invitaba a su casa, me decía que fuera y que tenía un jacuzzi”.

Además, la cantante reveló que Román insinuó que debía ser “buena onda” para avanzar en su carrera dentro del programa: “Cuando se suponía que tenía que sacar el segundo disco, él (me dijo) ‘podríamos hacer una excepción, si es que usted es buena onda conmigo’. Me agarra la mano y de la cintura”.

La cantante confesó: “No me quiero ni acordar del viejo ese”. Y luego, remató: “Lo odiaba, yo le tenía pavor”.

Recibió el apoyo de una colega que estuvo con ella en Rojo

Tras estas declaraciones, Daniela Castillo, excompañera de Mon Laferte en Rojo, también abordó el tema en el podcast Entre amigas y copas, conducido por Carla Jara.

La artista afirmó haber hablado con Mon Laferte sobre el tema y respaldó sus dichos: “Siempre fue el productor como medio... uno le decía viejo verde”. Si bien no presenció abusos físicos, comentó que las actitudes del productor no fueron una sorpresa cuando salieron los casos a la luz.

La exintegrante de Rojo describió a Román como alguien manipulador: “Muchos de los chicos que entraban al programa, incluyéndome, entramos con sueños súper grandes, entonces creo que él manipulaba mucho en ese sentido”.

Finalmente, Daniela Castillo lamentó profundamente lo sucedido con sus compañeros: “A las personas que les tocó vivirlo, que me imagino que debe haber muchas que no se sabe, que no se atreven (a hablar), por esas personas, te juro que realmente lo siento mucho”.