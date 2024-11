Tanza Varela vuelve a la TV chilena y explica su motivo: “El animador del programa es mi periodista favorito”

Tanza Varela hará una aparición en la televisión chilena tras un tiempo alejada del medio, esta vez como invitada en el programa de entrevistas “Podemos Hablar” de Chilevisión. La actriz y modelo compartirá detalles de su vida actual en México, donde vive junto a su pareja, el cineasta Matías Bize, y su hijo Diego.

A través de su cuenta de Instagram, la exintegrante del reality “Año 0″ expresó sus motivos para aceptar la invitación al programa, destacando al animador Julio César Rodríguez como una de las principales razones. “Desde que llegué a Chile me he estado preparando para una invitación que me hicieron, que dije ‘sí’ porque el animador del programa es mi periodista favorito”, comentó.

Además, la actriz mostró entusiasmo por lucir impecable para la ocasión: “Yo lo amo, de verdad. No lo dudé un segundo, solo por ser él. Estas pestañas que ven son parte de la preparación porque me quiero ver preciosa”.

Volvió a Chile

Antes de su aparición en el programa, Tanza ya había adelantado su deseo de volver a Chile, destacando lo mucho que extraña su país natal. “Extrañamos mucho nuestro hogar, nuestro país y nuestras raíces (...) Mi corazón está en mi Chile amado que tanto extraño. Volveremos pronto”, confesó, para luego, en entrevista posteriores, confirmar su regreso a su país natal.

Con 20 semanas de embarazo, la exchica reality será parte del episodio que se emitirá este viernes a las 22:30 horas, donde compartirá escenario con otros invitados destacados, como el actor Felipe Izquierdo y el conductor de televisión Kike Morandé.