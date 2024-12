Simón Pešutić y su exitoso presente profesional: “Yo no vengo de una familia de actores ni directores”

El pasado 25 de noviembre, Mega estrenó Nuevo Amores de Mercado, una nueva versión de la icónica telenovela que TVN lanzó en 2001. Entre los actores que forman parte de esta adaptación destaca Simón Pešutić, quien interpreta a Ignacio Valdés en esta renovada producción.

Además de su papel protagónico, el joven actor ha sido noticia recientemente debido a la confirmación de su relación con la actriz Vivianne Dietz, luego de semanas de especulaciones sobre un posible romance entre ambos.

“Mi carrera no ha estado protegida por una cuna”

En una entrevista con Revista Sarah, el intérprete de 31 años habló sobre su trayectoria y estabilidad dentro de la industria del entretenimiento. Simón enfatizó que su permanencia en el medio no ha dependido de herencias familiares. “Si hay algo que me ha mantenido aquí tiene que ver con la disciplina, con la constancia y con ser trabajador”, afirmó.

Aunque aclaró que “yo no vengo de una familia de actores ni directores”, cabe destacar que es hijo del reconocido actor y director Mauricio Pešutić y de la periodista Verónica Neumann, figuras destacadas en sus respectivos campos.

El joven intérprete, quien ha participado en producciones como Pobre Rico (2012), Mamá Mechona (2014), Si Yo Fuera Rico (2018) y Generación 98 (2023), aseguró que su éxito se basa en el esfuerzo personal: “Mi carrera no ha estado protegida por una cuna que me haya albergado”.

Igualmente, durante la entrevista, acerca de su progenitor Mauricio Pešutić, Simón comentó: “Yo estoy muy orgulloso de mi papá, de quién es como persona y de su carrera”.

“Y nosotros siempre hemos entablado una relación que no tiene que ver con el oficio, es decir, mi papá es mi papá y yo no converso demasiado de las cosas que hago con él, en términos laborales, y eso me parece que es super sano, pero se ha dado naturalmente”, añadió.

Finalmente, sobre su padre, el joven actor de 31 años expresó: “Nunca ha sido para mí ni una carga ni un peso. Te lo digo honestamente y es algo que entiendo que la gente pueda pensar, pero nunca me ha afectado lo más mínimo”.