René Orozco: las 10 mejores frases que marcaron su carrera como presidente de la U

Santiago

Durante la madrugada de este viernes se dio a conocer el fallecimiento de una de las figuras que marcaron a la Universidad de Chile en los últimos cuarenta años, el expresidente del club, René Orozco.

Quien tuvo una destacada carrera como nefrólogo, logró notoriedad pública como el mandamás del club al momento de acabar con una racha de 25 años sin títulos, murió a los 94 años.

Con luces y sombras, la gestión de René Orozco no dejó indiferente a nadie y en ADN Deportes recordamos algunas de las frases que marcaron su carrera.

Sus peleas con Colo Colo

El que inició el proceso de la llamada “Nueva U” en la década de los 90, tras el descenso del club, debió afrontar las dudas en torno a su gestión luego que los azules no pudieran clasificar a Copa Libertadores en las liguillas de 1992 y 1993.

Por lo mismo, y luego que Colo Colo fuera campeón en 1993, fue directo ante las críticas. “Si los hinchas quieren trofeos, que tomen la camiseta azul, la metan en un balde con cloro para blanquearla y se vayan a Colo Colo” , remarcó el doctor.

Años después, tras un Superclásico en 1997, cuando los albos empataron sobre la hora, situación que desató la furia de Sergio Vargas, quien terminó pateando la puerta del camarín del juez Salvador Imperatore, René Orozco defendió aquella reacción.

“Ese es un señor que no es objetivo, inventó un penal y para que empatara Colo Colo cobró una falta para el arquero. A lo mejor seguimos jugando el Apertura con juveniles. Dominamos todo el partido e hizo unos cobros totalmente injustos. Yo no habría roto la puerta, me habría enfrentado con el árbitro y quien sabe qué le habría roto ”, dijo a minutos de terminado el partido.

Que triste la perdida de Don Rene Orozco, un dirigente de verdad que siempre iba de frente. Un bullanguero neto que amaba a su club. Que descanse en paz. pic.twitter.com/eQMFBZ4Qq6 — - (@inexorabl333) December 6, 2024

Su defensa de la U de Chile

En su rol de doctor graduado de la institución universitario, fue profesor y jefe del departamento de nefrología del Hospital Clínico Juan José Aguirre, Además, realizó el primer trasplante de riñón en Chile, en 1968.

Por lo mismo, estaba más que identificado con el club, defendiendo también a la barra brava. “Uno en una asamblea me dijo por qué estaba preocupado de esta U, de Los de Abajo, de su escuela libre, yo quiero a la pura U. Ahí yo le dije “te equivocaste de club, búscate uno que juegue fútbol no más”, porque la U representa valores y esos se expresan en cualquier cosa que haga la U, sea arte, cine, educación o deporte”, reflexionó.

🗣️ “Te equivocaste de club, búscate uno que juegue fútbol no más, porque la U representa valores”.



Estas eran las palabras de René Orozco, palabras que en el día de hoy se nos hacen importantes y nos marcan en la realidad de vivimos, más si viene de la máxima autoridad del club.… pic.twitter.com/fExF4y5OFt — La Voz Azul (@LaVozAzulLT) December 6, 2024

El tema de la “escuelita” de Los de Abajo fue todo un tema para René Orozco, más aún luego que en 2002 el recinto fuera desalojado luego de una serie de hechos vandálicos que llevaron a ocho detenidos por Ley de Violencia en los estadios.

“ Las opiniones negativas que dicen que hay que cerrarlas, sería lo mismo que yo diga que cierren el Parlamento porque hay cinco diputados coimeros o por qué no cerramos las iglesias porque hay curas pedófilos . ¿Por qué no cerramos Carabineros porque hay alguno que asalta? ¿Por qué no cerramos las Fuerzas Armadas que mataron tanta gente?”, fustigó.

El dinero, siempre fue tema

Al momento de gestionar el club, René Orozco fue claro permanentemente. ““Apretado con la plata de la U, desde que llegué dije qu e nadie come ni viaja con la plata de la U” , reflexionó en una entrevista con Canal 13 en 1996.

Años antes, trató de “mercenarios” a Fabián Estay y Richard Zambrano cuando ambos dejaron la U para jugar en Grecia y México, respectivamente, en 1993.

Ya en la década de los 2000, se fue en contra de Marcelo Salas ante el eventual cobro de 50 mil dólares para jugar un amistoso contra el cuadro azul en 2004, cuando estaba en River Plate. “A mí no me los va a cobrar porque yo no lo traigo. Además, yo creo que para como está él tendría que pagar 50 mil dólares para jugar ahora, para eso tiene harta plata ”, remarcó por aquel entonces.

Cuando salió del club, también siempre entregó su opinión y en 2016 defendió a Johnny Herrera tras su cruce con el mandamás azul de la época, Carlos Heller. “Lo que hizo el Presidente de la U, de tratarlo hasta de cabrón a Johnny, me parece un insulto terrible. No porque tengas dinero puedes humillar a una persona ”, enfatizó.

Más de René Orozco

Durante su época dura de dirigente, afrontó siempre los rumores de mercado, incluyendo aquellos que vincularon a la U con Diego Maradona en 1995.

“Traer a Maradona a la U es como ponerle la camiseta a la pasta base de cocaína” , dijo en aquel instante quien, por años, fue crítico de las sociedades anónimas en el fútbol, más aún cuando Azul Azul apareció para hacerse cargo.