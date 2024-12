Exjugadores de la U reaccionan a la muerte de René Orozco: “Deja un gran legado en el club y en toda la gente que quiere a esta institución”

Este viernes se dio a conocer el fallecimiento de René Orozco, reconocido expresidente de Universidad de Chile. A la edad de 94 años, el exdirigente murió anoche, en su casa y acompañado de su familia.

Conocido como “doctor Orozco”, fue presidente del cuadro azul desde 1991 hasta 2004, periodo donde el club ganó siete títulos: cinco campeonatos nacionales (1994, 1995, 1999, 2000 y el Apertura de 2004) y dos Copa Chile (1998 y 2000).

Exjugadores de la U reaccionan a la muerte de René Orozco

ADN Deportes conversó con algunos exfutbolistas que estuvieron en Universidad de Chile cuando René Orozco fue presidente del club, como Cristian Leiva, quien señaló: “El doctor marcó momentos importantes en mi vida, yo era muy cercano a él. Recuerdo que en algún momento yo me iba a ir a préstamo y él me aconsejó que me quedara luchando en la U y que siguiera estudiando, él siempre me motivó a eso”.

“Lo que soy hoy, como persona y como profesional, se lo debo a gente como el doctor Orozco. Estoy muy triste por la noticia. Al doctor Orozco le tocó partir, pero deja un gran legado en la U y en toda la gente que realmente quiere a este club”, agregó el “Flaco”, quien se formó y debutó profesionalmente en los azules.

Por su parte, Patricio Mardones, quien se retiró en la U, comentó: “Me tocó llegar a la U cuando el doctor Orozco era presidente, en 1994. Ese mismo año ganamos el campeonato después de 25 años. Por su carácter, su personalidad y su liderazgo, tuvimos algunas desavenencias, pero él siempre fue una persona muy franca para decir las cosas, siempre fue consecuente, lo que decía, lo hacía”.

“Creo que hoy en día no hay muchos dirigentes que sean tan consecuente como lo fue el doctor Orozco con su discurso, en donde siempre defendió al equipo”, añadió Mardones.

También se pronunció César Vaccia, quien fue entrenador de Universidad de Chile durante la presidencia de René Orozco. “Estoy afectado por la noticia, el doctor Orozco fue una persona muy importante en mi vida. Él creyó en mí. Si me hice conocido y tuve la oportunidad de dirigir a mi amada U, fue porque él pensó que yo podía hacerlo bien. Siento que no lo defraudé”, indicó a ADN Deportes.

“El doctor Orozco fue un tipo extraordinario. Ordenó y profesionalizó a la U. Hizo una serie de cosas con las cuales escribió una historia preciosa en nuestra institución”, concluyó Vaccia.