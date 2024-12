Princesa Alba transforma chascarro en una muestra de buena onda: “Me siento muy identificada con este alter ego”

Durante la gala de los premios MUSA celebrada el jueves 5 de diciembre, Trinidad Riveros, conocida como Princesa Alba, recibió el premio a Mejor Artista Pop. Sin embargo, lo que marcó la jornada no solo fue su triunfo, sino también un simpático chascarro en el backstage. La periodista Fran Jorquera, en medio de la emoción del momento, confundió el nombre de la artista llamándola “Alba Giselle Reyes”.

Aunque el lapsus sorprendió a la cantante por un instante, Princesa Alba no tardó en retomar la entrevista con naturalidad. “Estoy muy contenta de poder seguir haciendo música. De entregar lo que mis fans aprecian tanto, que es mi música”, respondió la artista, demostrando su profesionalismo y buena disposición.

La reacción de Princesa Alba

Horas más tarde, ya en su casa y aún emocionada por el premio, la cantante utilizó sus redes sociales para hablar del incidente. En una historia de Instagram expresó:

“Muy contenta de esta noche. Me dieron el premio a Mejor Artista Pop del Año, así que quería agradecerles infinito a mis fans, porque este premio es de votación popular. Ustedes fueron los que me hicieron ganar, de verdad los amo con todo mi ser”.

Al referirse al chascarro, Princesa Alba mostró su humor característico:

“Alba Giselle Reyes, una gran referente. No, pero en verdad todos cometemos errores, así que normal no más. Me siento muy identificada con este nuevo alter ego”.

Incluso agregó en su biografía de Instagram la frase: “(not Alba Giselle Reyes)” para seguir bromeando con el tema.

El lapsus en Wikipedia y la respuesta de Fran Jorquera

La confusión llegó hasta la página de Wikipedia de Princesa Alba, donde temporalmente se podía leer:

“Alba Giselle Reyes, más conocida por su nombre artístico Princesa Alba, es una artista chilena”.

Por su parte, la periodista Fran Jorquera reconoció su error y agradeció la empatía de la cantante:

“Fue una confusión del momento, la emoción y el entusiasmo, muchas cosas pasando al mismo tiempo. Agradezco la buena onda de Princesa Alba, gracias por tomártelo con humor”.

Una muestra de autenticidad y cercanía

El episodio, lejos de opacar la celebración, se transformó en un ejemplo de la autenticidad y carisma que caracteriza a Princesa Alba. Su reacción no solo dejó en claro su agradecimiento por el reconocimiento, sino que también consolidó aún más su conexión con sus seguidores, quienes aplaudieron su espontaneidad y buena onda.