“No podría cerrarle las puertas...”: Juan Tagle afronta la chance de que Matías Dituro sea refuerzo de Colo Colo

Santiago

Durante la presentación de la indumentaria de la UC para la temporada 2025, el presidente de Cruzados, Juan Tagle, abordó diversas temáticas de la actualidad futbolística, incluyendo su participación en el debate sobre las bases del Campeonato Nacional del próximo año.

“Propugné que revisáramos con más detalles las sanciones por diversos incumplimientos en las bases. Mi posición era buscar otro tipo de sanciones y dejar la resta de puntos para situaciones realmente extremas. Se logró con el tema de los cuerpos técnicos sancionados, pero puede haber otras cosas, como la no disponibilidad de un estadio por fuerza mayor”, planteó, junto con insistir públicamente en sus cuestionamientos a Pablo Milad por la disparidad en los cupos Conmebol para torneos internacionales.

“Se lo hablo permanentemente, lo llamo, le escribo. Me encuentra razón, pero él cree que esos temas se deben plantear al interior de Conmebol y no públicamente, pero creo que estas causas requieren del alegato público”, enfatizó Juan Tagle.

“Me ha dicho que ha instado en Conmebol por la cantidad de cupos y la fase previa a partido único, a él le dicen que es un tema de contratos de televisión y costos, pero yo creo que es un tema de voluntad. Se reparte mucho dinero en las fases finales y no hay dinero para la ronda inicial de la Sudamericana, yo no comparto eso”, enfatizó el mandamás de los cruzados.

Juan Tagle y el mercado de fichajes de la UC

El presidente del elenco precordillerano se apuró en explicitar que el regreso de Gary Medel no está sellado. “Algunos lo dieron como acordado y no es verdad. Tenemos un interés, el jugador lo ha manifestado alguna vez informalmente, pero él sigue siendo jugador de Boca Juniors y no tenemos un acuerdo todavía. Siempre hemos conversado con él. Tendría mucho que aportar a Católica, pero hoy tiene un contrato con Boca. No hay un acuerdo alcanzado ni mucho menos. Hay que seguir esperando”, dijo, apuntando ya a tener refuerzos antes del comienzo de la pretemporada.

“Si somos optimistas, el fin de semana podríamos tener alguno para que el 12, cuando vuelve el plantel, haya por lo menos dos o tres jugadores nuevos a disposición del cuerpo técnico”, señaló, abordando también el hecho que Matías Dituro, tetracampeón con la UC, pueda ser jugador de Colo Colo.

“Son situaciones del fútbol. Uno no quisiera que jugadores que fueron importantes para el club estuvieran con la camiseta rival, pero tomamos una opción distinta para los arqueros. No podría cerrarle las puertas a Matías si su intención es venir a Colo Colo”, explicó, planteando que el foco está en potenciar a los arqueros que ya tiene el club.

“Teniéndole respeto por lo que hizo y aunque no nos gustó la forma en que se fue, no puedo restringirle la carrera. Si viene a Colo Colo, tendremos que encontrarnos en equipos rivales y lo saludaremos como corresponde”, concluyó Juan Tagle.