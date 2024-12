Muere reconocido actor de “Vis a Vis” y “Toy boy” a los 37 años

El mundo del espectáculo vuelve a remecerse con una lamentable pérdida, esta vez de un reconocido actor español que participó de importantes proyectos en los últimos años. Además, resalta la juventud del intérprete.

Se trata nada más y nada menos que de José Antonio de la Torre Delgado, conocido simplemente como José de la Torre, quien falleció ayer a los 37 años, una noticia que fue rápidamente confirmada y oficializada por diversos medios.

Si bien el intérprete partió a una edad temprana, hay que recordar que el originario de Montilla, Córdoba, había sido diagnosticado con una enfermedad hace ya algunos meses, la cual no logró superar.

De la Torre inició su trayectoria en videoclips, participando en uno de Nena Daconte, y posteriormente destacó en la televisión española con papeles como Iván en Toy Boy, Goyo en Servir y proteger y Pérez en Vis a vis: el Oasis.

Conforme al avance de su carrera, una vez comentó en una entrevista: “Desde muy pequeño encontré refugio en el cine. Pero no tanto en la interpretación, al menos al principio. Era un niño que no paraba de ver películas, simplemente para entretenerme, y eso me atrapó y sembró en mí la semilla que más tarde se convertiría en el deseo de querer dedicarme a ello”.

Según los reportes oficiales, el fallecimiento del actor se produjo en su ciudad natal, donde también se realizará el velatorio y, posteriormente, será incinerado antes de la misa funeral.