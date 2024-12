“Me dijo que eran para un regalo”: autora real del Mejor Pan de Pascua 2024 reveló cómo la engañó el dueño de pastelería de Quilicura

El pasado jueves se dio a conocer que el concurso por el “Mejor Pan de Pascua 2024″ sufrió un gran contratiempo tras la revelación de que el ganador del concurso hizo trampa.

En concreto, el premio organizado por Indupan, Fechipan y la Escuela Internacional Artebianca otorgaron el reconocimiento como el mejor pan de pascua de este año a la Pastelería Mogador, de la comuna de Quilicura.

¿El problema? Es que al día después de que se entregara al premio, la Asociación Gremial de Industriales del Pan de Santiago redactó un comunicado en el que explicaron que la “Pastelería Mogador, cuyo representante legal es el señor Juan Carrera, participó con una muestra no elaborada en su negocio, haciéndola pasar por propia”.

Pasadas las horas, es que se conoció que en realidad quien había elaborado el pan de pascua que se presentó en el certamen, había sido comprado a una emprendedora que vende la tradicional preparación a pedido.

“Me dijo que eran para un regalo”: autora real del Mejor Pan de Pascua 2024 reveló cómo la engañó dueño de pastelería de Quilicura

Deisy Henríquez, es el nombre de la emprendedora que realmente hizo el pan de pascua que había sido premiado en el tradicional concurso.

En conversación con Meganoticias, la emprendedora explicó que Juan (dueño de Pastelería Mogador) le pidió algunos panes de pascua. “Me dijo que eran para un regalo”, relató.

Sin embargo, desde el pasado miércoles “empezamos a ver que en el local llegó gente: felicitaciones, diplomas, hasta yo lo felicité. Y ahí él me dijo ‘Deisy, esto igual es mérito suyo’”.

Posterior a ese cruce de palabras, Deisy vio las fotos del concurso y le dijo a su marido “ese es mi pan de pascua”. Allí recordó que justo habían sido tres los pan de pascua que le había pedido el dueño Mogador y que le entregó el martes.

“Me fui dando cuenta al estar en su pastelería que no tenía ningún pan de pascua, yo no me explicaba por qué, porque si él ganó un concurso tiene que haber hecho pan de pascua”, detalló.

Le ofreció hacer un negocio

En ese contexto, Juan Carrera le confesó que había ganado el concurso gracias al pan de pascua que ella había cocinado. Ante ello es que le ofreció hacer un negocio a Deisy, el cual consistía en hacer 50 panes y que él los vendería en su pastelería.

No obstante, ella le dio un rotundo no. “El acuerdo no me favorecía en nada, yo decía se llevó el reconocimiento, llevó mi pan de pascua sin mi autorización, ¿y más encima quiere seguir ganando a costas de que yo se lo venda más barato? yo dije no, esto no está bien”, cerró.