Claudio Bravo recibe premio en gala del deporte de la Municipalidad de La Reina

Santiago

En dependencias del Centro Cultural Vicente Bianchi, la Corporación Municipal de La Reina, dirigida por el ex entrenador de la selección chilena, Juvenal Olmos, reconoció a los más importantes representantes comunales y a nivel nacional del 2024 en la Gala del Deporte comunal.

Entre estos últimos, destacó el premio al histórico capitán de la Roja, Claudio Bravo, quien resaltó entre otros destacados exponentes futbolísticos que llegaron a la cita, como Óscar Wirth, Fernando ‘Nano’ Díaz o Leopoldo ‘Polo’ Vallejos, todos ex arqueros.

En ese contexto, la comuna del sector oriente de Santiago le entregó una condecoración al bicampeón de América con La Roja por “ser un espejo para todos los deportistas de La Reina, independiente de su disciplina”.

De hecho, por lo mismo fueron valorados exponentes locales como la seleccionada nacional de Lucha Olímpica, Javiera Miranda, el también seleccionado de vóleibol, Benjamin Saavedra o la gimnasta rítmica Antonia Gallegos, quienes fueron reconocidos y becados como impulsores de la actividad deportiva local.

Eso sí, los reconocimientos más destacados de la Gala del Deporte de La Reina fueron para la “Actividad Deportiva Nacional” y recayó en Anhay Díaz, representante de kickboxing, campeona sudamericana, panamericana y continental y que obtuvo recientemente en el campeonato mundial en España, mientras que a nivel de aporte al impulso transversal del deporte se reconoció al excapitán y portero de la selección chilena, Claudio Bravo.

“Este tipo de cosas sirve mucho para los deportistas jóvenes, vi a muchos que de seguro recibían su primer homenaje y eso les ayuda mucho en el impulso para lo que les viene en materia deportiva. Desde este lado me toca contar mi historia de vida y superación para llegar a lugares insospechados. Me llevo un recuerdo increíble a casa y me voy muy contento, de verdad este premio ocupará un lugar muy destacado en mi hogar”, aseveró el exportero, que en aquel contexto descartó volver a jugar en Colo Colo.

“Nos pone muy contentos ver cómo en nuestra comuna la pasión del deporte convoca. Lo hemos visto en los eventos y también en esta gala donde premiamos a los mejores y también el esfuerzo de deportistas, profesores y también de destacados exponentes chilenos a nivel nacional e internacional”, dijo el alcalde de La Reina, José Manuel Palacios, tras la ceremonia.