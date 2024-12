¿Llega a Colo Colo? Claudio Bravo rompe el silencio y da una tajante respuesta sobre si fichará por el Cacique

Tras la confirmación de que Brayan Cortés no seguirá siendo arquero de Colo Colo para la próxima temporada, los hinchas albos se llenan de ilusión con ver a Claudio Bravo retornar al Cacique en 2025.

El “Cacique” vivirá el año de su centenario y una de sus grandes metas es armar un elenco competitivo que conquiste el bicampeonato del Torneo Nacional y, a la vez, vaya por el título en la Copa Libertadores de América, torneo donde este 2024 llegó a los cuartos de final.

En ese contexto, Bravo conversó con los medios de comunicación respecto a un posible regreso a los albos tras anunciar su retiro del fútbol profesional.

“Me llegaron cosas al teléfono y sí tuve una conversación totalmente informal con Aníbal Mosa en la cena de Colo Colo de todos los tiempos, pero siendo sincero no ha existido nada. Yo solamente tengo agradecimientos para el club, para los hinchas y los propios compañeros que te escriben con la ilusión de que uno pueda volver a jugar”, comenzó diciendo.

En esa línea, añadió que “yo estoy muy tranquilo en el campo, viviendo una vida muy distinta a la que tenía anteriormente. Me costó venir, porque estoy en otra etapa de mi vida también y me cuesta mucho sobreexponerme a muchas cosas, ya que lo viví durante muchos años, pero uno también tiene que ser receptivo en este tipo de situaciones”.

Consultado nuevamente si evalúa un posible retorno para reemplazar a Cortés, el ex Betis lanzó: “No existe nada, es imposible que yo pueda imaginar cosas, más estando en el campo viendo otras cosas. No podría hacerme una idea, ilusión o mirar más allá, ya que no existe nada”.

Respecto a la salida de Cortés de los albos para ir a jugar a México, Bravo se mostró contento por su colega.

“Feliz de que pueda tener la posibilidad de salir, de trascender y hacer una carrera fuera de nuestro fútbol. Es importante que crezca, no solo futbolísticamente, sino que también como persona y familiarmente, además de tener otra cultura enriquecedora. Son cosas buenas que uno encuentra en el fútbol”, aseveró.

Sobre si vio el desenlace del Torneo entre Colo Colo y la U, el excapitán de la Roja manifestó que “no soy mucho de ver fútbol, de sentarme a la televisión a ver fútbol. Tengo otros panoramas que me entretienen más que ver un partido. Estar sentado de brazos cruzados viendo aquello, mucho no me llena el corazón tampoco, por eso deseo siempre hacer otro tipo de cosas y disfrutar los momentos de otra forma”.

En ese sentido, Bravo alabó los referentes que hoy por hoy juegan en el balompié criollo. “Es muy bueno para el fútbol chileno que haya esa clase de referentes jugando, que han triunfado a nivel internacional y han hecho cosas muy grandes por la selección. Ojalá el próximo año se pueda volver a repetir y sumar mucha más gente de esta trayectoria”, lanzó.

Finalmente, el exgolero tuvo palabras para la Roja tras su triunfo ante Venezuela en el Estadio Nacional.

“Si hay un triunfo siempre te quedas con una sensación positiva, y existiendo posibilidades matemáticas, es posible seguir soñando con el Mundial”, cerró.