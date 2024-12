Diego González hace frente a la denuncia de la hermana del Tío Rene: incluso llegó Carabineros a su domicilio

La polémica sigue rodeando al influencer Diego González tras la denuncia pública realizada por la hermana de René Puente, más conocido como el Tío René. La acusación, emitida a inicios de noviembre en Contigo en la Mañana de CHV, incluyó serias imputaciones como explotación, consumo de drogas, participación en videos explícitos y falta de pago.

Tras las declaraciones iniciales de la hermana, se cuestionó la continuidad de Puente en Secreto en el Lago 2, un reality transmitido en YouTube y en su versión explícita en Buy My Vids. Sin embargo, al final Tío René fue confirmado como uno de los protagonistas, lo que generó más controversia.

El conflicto escaló este 3 de diciembre, cuando Carabineros visitó la casa del comunicador en relación con una denuncia formal presentada por los familiares de Puente.

La defensa de Diego González

En entrevista con La Cuarta, el creador del popular reality negó categóricamente las acusaciones y afirmó que estas no le afectaron emocionalmente: “Emocionalmente, no me afectó mucho la denuncia porque la persona de la que venía no tiene ningún lazo afectivo conmigo. A la persona que yo quiero, que cuido, que apoyo y que siempre voy a tratar de proteger es al Tío René”.

El también productor de cine negó cualquier forma de explotación y criticó a la familia de René por su falta de apoyo: “Yo nunca he visto a la hermana del Tío René, nunca he sabido que lo apoyen, ni ella, ni su hermano, ni nadie de su familia”.

Además, Diego González afirmó que Puente mismo ha contado su versión de los hechos: “Mi argumento, más que nada, es que las personas, ya sea juez, el público que juzga, la tele o quien sea, que ojalá puedan escuchar al Tío René. Él mismo ha contado todo lo que pasa. Nosotros hicimos una declaración y él hizo pebre a la hermana”.

“Así que, si él lo dice, no tengo para qué hablar tanto. Él no vive con su hermana, se le hacen los locos con la pensión, entonces de algo tiene que vivir. La hermana parece que le quiere cortar las alas, le gusta, a lo mejor, que ande en la calle vendiendo, en vez de vivir de las redes sociales, que es lo que le puedo contribuir a él”, añadió.

Sobre las acusaciones legales

Ante las acusaciones de explotación, el comunicador del género urbano aseguró que no está cometiendo ningún delito. “Ese es mi argumento: la palabra del Tío René y de toda la gente que ha visto mis videos, porque en mis videos nunca se le ha visto drogándose. Yo no me drogo, nunca le he dado droga, nunca lo he obligado a nada, nunca he hecho contenido con él en modo bullying”, aseguró.

“Él brilla por sí solo y da contenido por sí solo. Por eso me gusta y lo quiero, y por eso lo invito a mis videos y además le pago”, añadió.

Finalmente, se refirió a la denuncia legal que enfrenta. “No sé si es explotación u otra cosa, porque no conozco mucho de leyes, pero para mí no estoy cometiendo ningún delito. Solamente le estoy dando la oportunidad a una persona que no ha tenido oportunidad en toda su vida, no ha tenido apoyo familiar y se ha tenido que buscar la vida como ha podido”, expuso.

“Yo le estoy dando una oportunidad de brillar a los rockstars y, más encima, pagándole”, remató.