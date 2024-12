Productora Fábula y familia de Jorge Matute Johns llegan a acuerdo para realización de la serie en Netflix

Santiago

La familia de Jorge Matute Johns y la productora Fábula llegaron a un acuerdo para usar nombres ficticios en la serie de Netflix inspirada en la desaparición y muerte del joven penquista. La disputa, que incluyó la intervención del Congreso Nacional, culminó luego de semanas de tensión entre ambas partes.

Jorge Matute Johns desapareció en 1999 tras asistir a una discoteca en Talcahuano. Su cuerpo fue encontrado en 2004, en la ribera del río Biobío, en circunstancias aún no esclarecidas.

En noviembre, su madre, María Teresa Johns, pidió detener la serie: “Yo quiero parar esta serie, no quiero que sigan. Esto me ha hecho retroceder; no puedo avanzar ni superar este dolor”.

Su hermano, Álex Matute, exigió modificaciones en el guion: “Que hagan una obra inspirada en los hechos, que cambien detalles y utilicen otros nombres. Pero no pueden usar el nombre de Jorge Matute Johns, ni el de mi madre, ni el mío”.

“Respeten nuestra intimidad como familia”

El 3 de diciembre, Álex Matute confirmó el acuerdo en un video difundido por el diputado Alejandro Bernales. “Nos hemos enterado de que la productora retrocedió en el uso de los nombres, esto nos permite el retiro del uso de los nuestros en la serie”, afirmó.

Además, agradeció el apoyo recibido y señaló: “Es un paso importante para que respeten nuestra intimidad como familia”.

La serie será dirigida por Fernando Guzzoni y Pepa San Martín, con guion basado en una investigación del periodista Rodrigo Fluxá. Entre el elenco destacan Clemente Rodríguez, quien interpretará al personaje inspirado en Jorge Matute Johns, Alfredo Castro y Paulina García.