Caso Parque Capital: Declaraciones de Ward apuntan directamente a Chadwick y Hermosilla

El exministro de Vivienda, Felipe Ward (UDI), declaró en calidad de imputado ante el fiscal Miguel Ángel Orellana, revelando detalles que podrían comprometer a Andrés Chadwick y Luis Hermosilla en las gestiones para acelerar el proyecto inmobiliario Parque Capital, vinculado al Grupo Patio. En su declaración, Ward entregó testimonios directos sobre el rol de ambos en el caso, destacando frases que evidencian su influencia.

Ward relató que su conexión con el proyecto comenzó tras un almuerzo en la oficina de Chadwick, en junio de 2020: “Concurrí a ese almuerzo, que se enmarcaba en reuniones semanales que teníamos en diversos lugares, en los que se discutían temas políticos y de gobierno, a pesar de que Chadwick ya no tenía un rol formalmente activo en el Ejecutivo”, señaló.

Durante el encuentro, Chadwick lo llevó a saludar a Hermosilla, quien manifestó preocupación por el proyecto, pública La Tercera.

“Luis Hermosilla me manifestó su preocupación por el nulo avance del proyecto Parque Capital, y me mencionó que el proyecto había tenido trabas para su funcionamiento”, indicó Ward.

Gestiones y reuniones no registradas

Posteriormente, Hermosilla solicitó una reunión formal en el Ministerio de Vivienda, que Ward facilitó: “Luis Hermosilla me pidió el nombre de mi jefe de gabinete, quien era en ese momento Gonzalo Vega, con el objeto de solicitarle una reunión de lobby”, aseguró.

El encuentro se materializó el 3 de julio de 2020. Sin embargo, un mes después, Hermosilla buscó concretar una nueva reunión, esta vez con Ward y el seremi de Vivienda, donde reiteró la necesidad de destrabar el proyecto:

“Luis Hermosilla me llamó para concertar una reunión con el seremi y conmigo, para tener antecedentes respecto a las razones por las cuales el proyecto no avanzaba”, relató el exministro.

La influencia de Chadwick y Hermosilla

Ward destacó que la solicitud original de apoyo al proyecto vino directamente de Chadwick y Hermosilla, señalando la relevancia política del primero:

“El planteamiento original de apoyar las gestiones para este proyecto vino directamente de parte de Andrés Chadwick y Luis Hermosilla, y es relevante considerar el ascendiente político de Andrés. Si una solicitud de apoyo a un proyecto viene directa o indirectamente de él, eso implicaba para mí, en su momento, un mayor compromiso para darle mi apoyo”, sostuvo.

Aunque manifestó dudas sobre los intereses de Hermosilla, afirmó que creyó que las gestiones respondían a motivos políticos: “Respecto a lo que me pedía Luis Hermosilla, yo estaba en la ambigüedad si era por intereses personales o a nombre del gobierno”, declaró.

Admisión de posibles irregularidades

Ward admitió que las reuniones con Hermosilla no fueron registradas en la Ley de Lobby, y señaló que en retrospectiva no estaba seguro de si debió hacerlo: “En retrospectiva, no sé si debí haberlo registrado, pero no lo hice, en el entendido de que me estaba reuniendo con un funcionario público activo de gobierno”, indicó.

Ward entregó su teléfono celular para pericias, autorizó el acceso a sus correos electrónicos y dio detalles de su patrimonio. La Fiscalía continuará investigando las posibles irregularidades, enfocándose en la influencia de Chadwick y Hermosilla.