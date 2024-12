“No vamos a ceder”: jefa de bancada de RN presiona para tener candidato presidencial propio y primarias en Chile Vamos

Santiago|

Renovación Nacional (RN) está en pleno proceso de definición de su candidato presidencial para las elecciones de 2025. Ximena Ossandón, diputada y jefa de bancada del partido, explicó que el lunes se dará inicio a una comisión política clave, que establecerá el cronograma para tomar las decisiones sobre la candidatura presidencial.

Ossandón, en conversación con Radio ADN, destacó que, aunque existe un fuerte apoyo hacia Evelyn Matthei, esto no significa que se cierre la puerta a un proceso de primarias dentro de la coalición.

“Hoy día existe en general mayoritariamente un apoyo hacia Evelyn Matthei, pero eso no nos inhabilita a que, en la eventualidad de que sea proclamada, pujáramos para que existan primarias lo más amplias posible de todo el sector, ojalá desde Amarillos hasta Republicano”, indicó la diputada.

Ossandón enfatizó también que RN no cederá a presiones externas, subrayando la importancia de seguir los procesos internos del partido. “No vamos a ceder ante presiones porque existe toda una estructura y también todo un cronograma que siempre tenemos que seguir para este tipo de situaciones”, aseguró.

Matthei se perfila

Aunque el apoyo hacia Matthei es mayoritario dentro de RN, Ossandón dejó claro que el proceso no está cerrado, y que se está evaluando la posibilidad de que otros nombres surjan dentro del partido. “Hay gente que puja por Francisco Chaguán. Hay algún sector que también incluso mencionan a Cárter, pero Cárter no es del partido”, comentó.

En cuanto a la postura de Evelyn Matthei, quien se perfila como la candidata más respaldada, la alcaldesa de Providencia se mostró cautelosa respecto a la confirmación de su candidatura.

“Lo que sí he dicho una y otra vez es que es obvio que puede que a mí me toque asumir un rol importante. Y en ese sentido, yo soy una persona súper responsable y no podría perdonarme el no estar preparada en caso de que me toque”, expresó la exministra.

Si bien no se comprometió a ser la abanderada, Matthei afirmó que está trabajando activamente y escuchando las inquietudes de los ciudadanos. “Ya llevamos bastante tiempo trabajando con muchos equipos técnicos, pero esos equipos, lo que ellos produzcan, después hay que empezar a socializar con diputados, senadores de los distintos partidos, con vecinos”, expresó.