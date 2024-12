“Ni un solo chiste”: Janis Dueñas se va con todo contra George Harris tras viralización de sus más polémicas rutinas

El comediante George Harris, quien participará en la noche inaugural del Festival de Viña del Mar 2025, vuelve a estar en el centro de la polémica. Esta vez, Jani Dueñas lo criticó duramente tras viralizarse una rutina en la que el humorista venezolano cuestionó al Presidente Gabriel Boric.

En la polémica presentación, George Harris expresó: “Les digo a mis compatriotas que ya están en Chile. No les puedo decir, ‘ya váyanse’. No, no es así. Ganó este señor, este señor se llama... ¿Cómo que se llama él? Boric. Boric, que tiene 35 años y no ha terminado la carrera. No sirve para nada. ¿No tuvo un padre que le dijera ‘qué mediocre’? Que dejó la carrera y no terminó la puta carrera”.

El comediante venezolano no se quedó ahí y adicionó: “El país es una empresa macro. Usted no puede, porque lo que va a hacer es joder a todo el mundo, montar más impuestos y quebrar al país. Y después decir ‘es que no tuvimos la oportunidad de mandar’. O sea, no podemos seguir escogiendo inútiles, coño de la madre. ¿Qué le quiero decir a mis compatriotas que viven en Chile? Ahorren en dólares todo lo que puedan”.

La reacción de Jani Dueñas

La rutina no pasó desapercibida, generando una ola de críticas, entre las que destacó la de Jani Dueñas, quien tiempo atrás tuvo un cuestionado paso por la Quinta Vergara. La humorista chilena lanzó una contundente opinión en redes sociales: “Ni un solo chiste en la extensa cita de la rutina. Ni uno. Solo consigna y propaganda. Doctrina del shock 101″.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que George Harris está en el ojo del huracán. Recientemente, sus comentarios en redes sociales, como un polémico tuit sobre Salvador Allende en el contexto del aniversario del golpe de Estado, también provocaron un intenso debate.

Además, sus bromas sobre el acento y la juventud chilena, como también su respuesta provocativa a las críticas en una transmisión en vivo, han generado reacciones divididas entre quienes lo defienden y lo rechazan.