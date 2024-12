Este miércoles, la abogada de Jorge Valdivia, Paula Vial, conversó con Ciudadano ADN sobre la prisión preventiva en la cual se encuentra el exfutbolista, tras ser denunciado por un segundo delito de violación.

Al respecto, la defensora partió abordando el estado en el cual se encuentra el exjugador, indicando que “él está poniendo todas sus fuerzas en que esta estrategia que nosotros intentamos ahora, con el recurso amparo, pueda resultar”.

“Él afortunadamente es una persona muy apreciada, así que en realidad está tranquilo, por supuesto con interés y ganas de que se repare el error de la corte”, agregó.

Sobre la investigación de la Fiscalía en este caso, Vial sostuvo que “el Ministerio Público omitió entregar al juez una serie de antecedentes que son totalmente relevantes”.

“A diferencia de lo que ocurre muchas veces en estos casos, hay una cantidad enorme de material audiovisual que permite constatar fehacientemente cuál era el estado en que se encontraban ambas denunciantes”, indicó.

Por otro lado, se refirió a lo que ha sostenido el propio Valdivia, quien ha afirmado que es inocente. “No solo se trata de afirmaciones de nuestra parte, sino que es la evidencia que hay en la investigación la que nos da la razón”, dijo.

“Y es lo que días antes de esta nueva resolución resolvió el tribunal de garantía, que tuvo la oportunidad, en una larguísima audiencia, de observar todos los antecedentes de la investigación, y cómo en su conjunto permitían descartar que los actos no hubieran sido consentidos”, aseguró.

“Es decir, la interacción que existió en ambos casos fue consensuada, fue con conciencia y con voluntad de los intervinientes, y que, en consecuencia, no estamos en presencia de estos delitos de violación”, declaró.

Finalmente, Vial comentó el examen toxicológico al cual fue sometida la víctima, el cual dio positivo por benzodiazepina. “Eso es una falacia por varias razones. Uno de los errores graves que comete la Corte de Apelaciones en su resolución que estableció de nuevo la prisión preventiva, es que confunde a las denunciantes, se equivoca, porque atribuye el examen toxicológico a la segunda denunciante en circunstancias que corresponde a la primera”.

“Esto no es un juego, no es azar, no es a achunte, estos son pruebas que son científicas, y la ciencia lo que nos dice es que este policonsumo, esta cantidad de sustancias que aparecen en el toxicológico, corresponden exactamente a lo que la propia denunciante señala consumir”, detalló.

“Es científicamente posible descartar una conexión entre uno y otro, que un supuesto consumo haya producido un estado de letargo, que además tampoco es coincidente con lo que se observa en las imágenes”, cerró.