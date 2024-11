“Traten de hacer una receta”: El provocador mensaje de George Harris ante “funa” por sus comentarios en redes sociales

El humorista venezolano George Harris, próximo a debutar en el Festival de Viña del Mar, se encuentra en el centro de la polémica tras la difusión de antiguos tweets donde critica al expresidente Salvador Allende y a la izquierda política. Estas declaraciones provocaron intensos debates en redes sociales, mientras el comediante decidió abordar las críticas mediante un live.

La controversia tiene su origen septiembre de 2023, cuando el venezolano compartió en su cuenta de X (antes Twitter) un mensaje relacionado con el exilio venezolano: “Este letrero es demoledor… Sirve para todos esos países que justifican y apoyan la izquierda”. Además, en otro tweet, afirmó: “La izquierda latinoamericana es solo oscuridad”.

Uno de los comentarios que más reacciones generó ocurrió el 12 de septiembre, un día después del aniversario número 50 del golpe de Estado en Chile. Harris reposteó un video de una protesta contra Salvador Allende en 1971, escribiendo: “Y por ahí hay un montón de gente que aún lloran por Allende. ¡Qué pobreza de mente tan arrecha!”.

La reacción de George Harris

En la transmisión en Instagram, el humorista agradeció a quienes lo apoyan, especialmente a los venezolanos y chilenos que, según él, estarán presentes en Viña para disfrutar de su humor: “Obviamente, también he recibido comentarios negativos, lo cual no he tenido ningún problema, no soy de responder eso, no doy bola, toda la vida he tenido comentarios negativos, en mi carrera eso es parte, es parte de estar en el ojo público”, comentó.

Con su característico sarcasmo, el humorista añadió: “El que no quiera tener comentarios negativos, que se meta a trabajar con ballenas o delfines. Ellos no van a poder darte comentarios negativos por ninguna red social”.

El comediante, que reside en Miami, también aprovechó para ofrecer un consejo a sus detractores. “Un consejo que les doy a mis haters, a la gente que no le gusta el trabajo del otro: amigo, pase. No se amarguen la vida, eso trae enfermedad, depresión (…) Vivan la vida. Traten de hacer una receta de esas que ustedes escriben. Monten un arroz bueno, monten pollo, inviten a alguien a comer a su casa, ocúpense de ustedes mismos.”

Tras ello, George Harris no perdió la oportunidad de lanzar una burla dirigida a quienes critican su trabajo: “Date un cariño, mi amor, trátate bonito, un poquito de amor propio. ¿Tú crees que una persona que escribe ese odio en redes sociales tiene buen cuerpo? No hay manera. Porque el buen cuerpo se destruye con esas palabras negativas”.

Finalmente, ante las críticas y quienes piden que lo bajen del Festival de Viña, Harris señaló que “mira para esas poquísimas personas que me han escrito esos comentarios en los posts. Dejémonos de bloqueos y cuestiones (...) Déjense de eso, de esa gente que escribe que ‘no te presentes’. Deja las drogas, que están afectando tu cerebro”.