El comediante venezolano George Harris, quien será parte de la primera noche del Festival de Viña del Mar 2025, enfrenta nuevamente críticas tras la viralización de una rutina donde cuestionó duramente al Presidente Gabriel Boric.

En el monólogo, el humorista mencionó: “Les digo a mis compatriotas que ya están en Chile. No les puedo decir, ‘ya váyanse’. No, no es así. Ganó este señor, este señor se llama... ¿Cómo que se llama él? Boric. Boric, que tiene 35 años y no ha terminado la carrera. No sirve para nada. ¿No tuvo un padre que le dijera ‘qué mediocre’? Que dejó la carrera y no terminó la puta carrera”.

Además, el comediante venezolano agregó que “supuestamente estudió derecho. Y luego, si usted no ha trabajado en la empresa privada, si usted no sabe lo que es levantar una empresa, levantar un proyecto, sacar una cuenta, sumar, restar, dividir, y pagar impuestos, usted no puede llevar el país”.

George Harris no se detuvo ahí y continuó: “El país es una empresa macro. Usted no puede, porque lo que va a hacer es joder a todo el mundo, montar más impuestos y quebrar al país. Y después decir ‘es que no tuvimos la oportunidad de mandar’. O sea, no podemos seguir escogiendo inútiles, coño de la madre. ¿Qué le quiero decir a mis compatriotas que viven en Chile? Ahorren en dólares todo lo que puedan”.

Las anteriores declaraciones polémicas de George Harris sobre temas chilenos

El comediante ya había estado en el centro de la polémica por sus polémicos tuits, especialmente por uno sobre Salvador Allende, publicado el día después del aniversario del golpe de Estado. En esa ocasión, su mensaje generó un amplio debate en redes sociales.

A esto se suma otra controversia relacionada con una broma sobre el acento y la juventud chilena, realizada tras un video viral, lo que provocó opiniones divididas entre sus seguidores y detractores. Y por último, su provocativa transmisión en respuesta a las críticas, en la que invitó que le hicieran recetas e incluso atacó fuertemente a sus críticos.