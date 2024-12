Atentos hinchas azules: la U oficializó a su primer refuerzo para la temporada 2025

Durante este martes, Universidad de Chile oficializó con bombos y platillos la incorporación de su primer refuerzo para la temporada 2025.

Se trata del ariete Julián Alfaro, quien llega a los laicos tras muy buenas campañas junto a Magallanes, elenco que no pudo lograr un nuevo ascenso este año a Primera División.

Al respecto, el cuadro azul sostuvo que “nos complace informar a nuestros hinchas que ya tenemos el primer refuerzo de la temporada 2025. Hablamos de Julián Alfaro Gaete, habilidoso extremo de 23 años que, tras positivas campañas defendiendo a Magallanes, retorna al lugar que lo vio nacer como jugador para potenciar la zona ofensiva del equipo dirigido por Gustavo Álvarez”.

En esa línea, añaden: “El delantero se formó en nuestras categorías inferiores, uniéndose a la U a los 9 años. Desde entonces, empezó su desarrollo en nuestras diferentes series, destacando por el campeonato obtenido con la Sub 16 y también por ser elegido como el mejor jugador del ciclo competitivo 2018, mientras pertenecía a la Sub 17″.

Respecto a Alfaro, indicó tras firmar su contrato que “estoy muy contento y emocionando por volver. Desde que me fui, siempre soñé con este momento, tengo la ilusión de ganar muchas cosas con la institución. Estos años me han servido para crecer como jugador y para madurar. Este retorno lo voy a aprovechar al máximo, mi objetivo es aportar al equipo en la faceta que me toque”, declaró nuestro primer refuerzo.

Consignar que, tras su etapa en el Formativo, Alfaro emigró a Magallanes en 2019, transformándose con el paso de las temporadas en una de las principales figuras de “La Academia”, conjunto con el que consiguió los títulos del Campeonato de Primera B 2022, la Copa Chile 2022 y la Supercopa de Chile 2023.

Con el mismo equipo sumó roce internacional, disputando la Copa Libertadores 2023 (4 partidos y un gol) y la Copa Sudamericana del mismo año (5 partidos). Todo lo anterior, le significó además ser convocado a la Selección Chilena Sub 23 que ganó la medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.