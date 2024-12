Destacada actriz chilena y su sincera opinión ante denuncias por delitos sexuales: “Cualquiera puede decir que fue abusado”

Con 86 años de edad, Gloria Münchmeyer sigue activa y lejos de pensar en el retiro. La actriz, nacida en Valparaíso en 1938, participó recientemente en la obra Danza Delhi, del dramaturgo ruso Ivan Viripaev, cuya última función se presentó el pasado sábado 30 de noviembre en el Teatro UC.

Además de su destacado desempeño en teatro, la octogenaria intérprete está preparando nuevos proyectos en cine y teatro para el próximo año. Mientras que, ante la política actual, se encuentra totalmente desencantada.

Gloria confesó en una entrevista con The Clinic que dejó de consumir noticias y de opinar sobre la contingencia. Sin embargo, en esta ocasión hizo una excepción al referirse a las recientes denuncias de acoso, abuso y violación que han sacudido tanto el ámbito artístico como otros sectores, como la política y el deporte.

“Hay casos que pareciera que están siendo debidamente investigados y otros que a mí me merecen dudas. No quiero echarme encima a las feministas, porque esto no pasa solo con las mujeres. Hoy en día, cualquiera puede decir que fue acosado o abusado y eso no llega a ninguna parte porque es la palabra de uno contra la de otro”, comentó la intérprete.

“Se ve oscuro el panorama”

La actriz reflexionó sobre el impacto de estas denuncias en el entorno profesional, asegurando: “Creer ciegamente en todas las denuncias de acoso y abuso sexual ha generado un terreno peligroso, sobre todo conociendo desde hace tantos años a personas que hoy están acusadas y te sigues preguntando cómo”.

“Lo único que uno puede hacer es quedarse al margen, porque no manejamos antecedentes, pero evidentemente hay un problema de legislación al respecto”, añadió.

Finalmente, en cuanto a la legislación relacionada con estos temas, Gloria Münchmeyer señaló: “No puede ser que te culpen de un supuesto abuso o lo que sea de hace 20 o 30 años, porque ya no se puede comprobar o descartar porque no hay evidencias. Se ve oscuro el panorama”.