Pamela Díaz aclara qué tipo de relación tiene con Felipe Kast: “Me cae muy bien...”

En las últimas semanas, los rumores sobre un posible romance entre Pamela Díaz y el senador Felipe Kast han acaparado los medios y las secciones de espectáculo.

Todo comenzó a principios de noviembre, cuando se filtró un video que mostraba a la animadora compartiendo en un restaurante con un hombre cuya identidad no fue revelada inicialmente.

Posteriormente, el portal Infama difundió información que señalaba que el acompañante de La Fiera podría ser el militante y fundador de Evópoli. Un usuario aseguró haberlos visto juntos en actitud cariñosa durante un evento nocturno.

“Te morís a quienes vi hoy. Felipe Kast con Pamela Fiera Díaz muy acaramelados. Abrazados, onda Titanic, ella doblando la cabeza y él besándole el cuello. Anoche en Santo Remedio en la pista del micro club. Él debe ser el amor secreto, de 8-10 años”, afirmaba el mensaje compartido.

A estas especulaciones se sumaron más pruebas que indican que ambos se conocen. Durante un evento de la fundación Care, liderada por Cecilia Bolocco, se vio al senador como DJ, mientras Pamela Díaz aparecía entre los asistentes. Incluso, Kast publicó una historia en Instagram desde el mismo evento, avivando las sospechas.

¿Qué fue lo que dijo La Fiera?

Este jueves, la animadora finalmente abordó el tema en el programa Oh! Diosas, transmitido en YouTube y conducido junto a Cecilia Gutiérrez y Felipe Vidal. “Yo dije: ‘Mientras no haya fotos, yo no voy a decir absolutamente nada de mi vida’”, comenzó aclarando.

La modelo también hizo referencia a otras ocasiones en las que la han relacionado con distintas personas: “Así como me pasó con Felipe (Kast), el otro día fui a comer con otra persona, hace un mes, y ocurrió la misma situación”.

Además, mencionó la existencia de un registro en manos de una de las panelistas presentes en el programa, el que podría revelar más detalles: “La única persona que sabe con quién he salido, y que tiene video, es Cecilia Gutiérrez”.

Finalmente, sobre Felipe Kast, Pamela Díaz concluyó: “Me cae muy bien, sí, lo conozco, es verdad. Es simpático, pero no voy a dar ningún detalle, porque no corresponde”.